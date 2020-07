Italia a due velocità, appello Coldiretti Epaca

L’Italia che cerca di ripartire, quando l’emergenza Covid è un sorvegliato speciale, è un’Italia divisa. Da un lato c’è il paese del settore privato che corre per ripartire perché cerca di tornare a regime o di salvare il salvabile. Per farlo investe per adeguare le aziende, lavorare in sicurezza, tutelare i propri dipendenti sia sotto il profilo sanitario che quello economico.

Epaca, il patronato di Coldiretti non ha mai chiuso i battenti, ha inibito per qualche settimana l’accesso diretto al pubblico per poi riprendere a riceverlo su appuntamento. Nel frattempo ha raccolto le istanze in remoto, mantenuto i contatti con i cittadini in tutti i modi possibili: attraverso il contatto telefonico, la posta elettronica, addirittura con l’utilizzo di applicazioni di messaggistica per anticipare lo scambio di informazioni e documenti. L’intento era chiaro: continuare a rappresentare ed assistere il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione seppur fra mille difficoltà.

Poi si è arrivati gradualmente ad una diversa normalità che ha visto riprendere la tutela dei cittadini a pieno regime seppur in modo diverso, con le modalità necessarie a garantire in primis la salute di tutti, operatori del patronato Epaca e cittadini.

Ora attendiamo risposte dall’altro lato del paese, quello del settore pubblico, quello degli istituti Inail e Inps, che mostra ancora troppe difficoltà nella ripresa: uffici chiusi sia al pubblico che al patronato, agenda appuntamenti che non decolla, cittadini che attendono la discussione del loro ricorso da oltre un anno e che hanno come unico punto di riferimento il nostro patronato Epaca.

Epaca ha espresso più volte la propria totale disponibilità a trovare soluzioni condivise con gli istituti pubblici atte ad accelerare e risolvere le necessità dei cittadini. Per farlo ha inviato numerose missive ai dirigenti, rimaste senza risposta. Con un appello pubblico si chiede agli istituti pubblici la ripartenza, atta a cogliere ed evadere le improcrastinabili esigenze della popolazione.