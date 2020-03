Italia chiusa (o quasi) per Coronavirus. Commercio, turismo, servizi, industria e trasporti in ginocchio. L'economia naviga a vista, anzi con l'ecoscandaglio. E le imprese, strette fra incassi che mancano e scadenze che incombono, si chiedono quando finirà e, quelle più piccole o più fragili, se ce la faranno a sopravvivere.

Che strumenti hanno per vincere l'accerchiamento del virus? Ne parleranno con Alfonso Di Leva, questa sera alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd o in streaming su telefriuli.it) a EconoMyFvg, Giovanni Da Pozzo, Presidente della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, e Alberto Maria Camilotti, Presidente Ordine dei Commercialisti.