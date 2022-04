“Italia e Germania: superiorità o inter-dipendenza economica?”. È il titolo della conferenza che Tobias Piller, responsabile della redazione economica della Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi, terrà online all’Università di Udine mercoledì 20 aprile, dalle 17.30. La conferenza sarà trasmessa in streaming al link.

In collegamento da Francoforte, il giornalista Tobias Piller parlerà delle relazioni tra Italia e Germania, con un’attenzione particolare rivolta all’intensità degli scambi commerciali, e non solo, tra il Nordest dell’Italia e la Germania. Per molti anni capo dell’ufficio di corrispondenza da Roma della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Piller è stato presidente dell'Associazione della stampa estera a Roma. Nel corso della sua permanenza nella capitale ha partecipato molte volte a programmi televisivi e radiofonici di informazione, tanto da essere considerato “la voce” dei media tedeschi in Italia.

Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri “Quadrante Tedesco”, coordinati dalle germaniste Elena Polledri e Sandra Paoli del dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo friulano. Gli incontri sono dedicati alla realtà tedesca contemporanea in alcuni suoi aspetti rilevanti, di carattere politico, culturale e storico. Il ciclo è organizzato nell’ambito nell’insegnamento di Letteratura e civiltà tedesca, tenuto da Paoli, del corso di laurea in Mediazione culturale.

"Questa conferenza, con le altre del “Quadrante tedesco” – spiegano Paoli e Polledri – mira a fornire ai partecipanti conoscenze storiche, culturali, politiche e socio-economiche preziose nel tragitto formativo rivolto alla futura attività lavorativa nel campo delle mediazioni".