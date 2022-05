Italian Design Brands sbarca a New York

Italian Design Brands (IDB), polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, annuncia la costituzione di una nuova filiale a New York, IDB Usa Corp., dedicata al mercato nordamericano.

La terza filiale estera del Gruppo, dopo le aperture in Cina (2020) e Regno Unito (2021), avrà il compito di promuovere e supportare la crescita e lo sviluppo commerciale delle società IDB in Nord America, attraverso la presenza di una struttura in loco che consentirà loro di presidiare uno dei mercati più importanti del settore a livello mondiale.

Gli Stati Uniti, infatti, secondo Paese di esportazione per il Macrosistema Arredamento e Illuminazione italiano, sono un mercato in forte espansione e molto ricettivo nei confronti del prodotto italiano di alta qualità dove, a oggi, IDB genera già circa il 20% del proprio fatturato.

In particolare, la nuova filiale affiancherà le aziende nella costruzione ed implementazione di strategie di espansione del network distributivo, nonché di coordinamento delle attività attraverso una presenza diretta di un team in loco, guidato da Renato Delle Side, Chief Executive Officer. Laureato in Scienze della Comunicazione presso la Sapienza di Roma, Delle Side risiede e lavora negli Stati Uniti da oltre 10 anni, dove ha ricoperto importanti cariche manageriali nei settori del design d’alta gamma e del beauty.

L’apertura della filiale si inserisce all’interno di un quadro più ampio di consolidamento della forte vocazione internazionale ed ottima propensione all’export delle società IDB, che ha certamente tra i focus principali il rafforzamento della presenza del Gruppo in Nord America. In particolare, Flexalighting, azienda entrata in IDB nel 2020 e specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni, nelle scorse settimane ha acquisito il controllo di Flexalighting North America (Flexalighting NA), società a cui fa capo lo stabilimento di produzione canadese di Flexalighting e costituita nel 2017 con l’obiettivo di produrre e commercializzare nel mercato nordamericano la gamma disegnata da Flexalighting in Italia.

Giorgio Gobbi, Managing Director di IDB ha commentato “Siamo molto orgogliosi dell’apertura di una nuova sede di Gruppo negli USA, che si aggiunge a quella inaugurata ad inizio 2020 in Cina e alla filiale UK avviata a Londra lo scorso anno: anche questo passo si inquadra nella strategia di internazionalizzazione che IDB sta portando avanti a supporto di una crescita delle società del Gruppo sempre più solida e strutturata in tutto il mondo. Il quadro, infatti, si compone di diversi tasselli, tra cui anche l’operazione di Flexalighting, che dimostra come essere in grado di adattare strategie e strutture alle esigenze delle diverse realtà sia per IDB sempre una strategia vincente”.

Roberto Mantovani, Fondatore e Amministratore Delegato di Flexalighting, ha aggiunto “Avviare un sito produttivo in Canada a pochi anni dalla nascita di Flexalighting per portare in Nordamerica non solo il catalogo dei prodotti, ma anche il modello efficiente, snello e dinamico che caratterizza l’azienda, è stata una sfida. Una sfida che ha prodotto risultati entusiasmanti e in qualche misura inattesi, tanto in termini di numeri quanto di arricchimento della nostra conoscenza del mercato e di sviluppo del know-how. Un’esperienza che replicheremo in altre aree geografiche di rilevanza strategica. Grazie alla partnership con James Lindsay abbiamo sviluppato, in un tempo eccezionalmente breve, una struttura performante, molto attiva, che vogliamo fare crescere cogliendo le opportunità del mercato USA con la concretezza e l’efficienza che contraddistinguono il nostro modo di fare business. L’acquisizione del controllo di Flexalighting North America, realizzata anche grazie al supporto di IDB, è un nuovo passo del nostro sviluppo internazionale, che ci permetterà di essere sempre più strutturati e in grado di rispondere prontamente alle esigenze di un mercato complesso ed in continua evoluzione come quello della luce architetturale”.