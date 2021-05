Italspurghi Ecologia guarda alla sfide del futuro

"Le aziende del Friuli Venezia Giulia che, come Italspurghi Ecologia, hanno saputo dimostrare una forte capacità di innovazione, sono riuscite ad espandersi, conquistando nuovi settori di mercato in questo momento sempre più richiesti". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che, insieme al governatore Massimiliano Fedriga, oggi ha fatto visita allo stabilimento di Italspurghi Ecologia.

Fondata nel 1984, l'impresa è diventata un punto di riferimento per il tessuto produttivo locale e per le pubbliche amministrazioni nel campo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nelle indagini ambientali, nelle bonifiche e nella realizzazione di strutture mobili fondamentali in situazioni emergenziali.

"L'attività iniziale - spiega Roberti - rappresenta oggi l'11 per cento sei servizi offerti dalla realtà triestina che occupa un considerevole numero di persone sul territorio del capoluogo regionale. Partendo da questo business, Italspurghi ha saputo nel tempo affrontare con coraggio e determinazione nuove sfide imprenditoriali".

"Un esempio concreto - ricorda l'assessore - è proprio il laboratorio organolettico della controllata New Eco che effettua analisi sia di carattere ambientale che agroalimentare, una delle eccellenze vantate da Trieste in questo settore".

Oltre alla costante attenzione da parte di Italspurghi al personale occupato, nel corso della visita è stato ricordato anche il ricambio generazionale ai vertici dell'azienda, importante per la crescita del tessuto produttivo del territorio.