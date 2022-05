Its Arredo, gli studenti incontrano le aziende

Si terrà il 13 maggio a Gorizia, all’Isis Galilei-Fermi-Pacassi di via Puccini (Sala Europa, dalle 10.30), l’incontro tra studenti e mondo del lavoro e della formazione superiore nel settore arredo. L’iniziativa è promossa dal MITS (Fondazione Malignani Nuove Tecnologie per il Made in Italy), in collaborazione con il Liceo Artistico Sello di Udine e l’Ires Fvg.

Saranno coinvolti gli studenti degli ultimi anni dell’Isis goriziano e del Liceo Artistico cittadino Max Fabiani per ascoltare, direttamente dalle aziende partner dei progetti Its del settore arredo, i fabbisogni professionali a partire dai quali è stata definita l’offerta formativa in partenza dal prossimo autunno, con particolare riferimento alle figure strategiche del progettista dell’arredo navale, nautico e della ricettività e all’ecodesigner.

Per l’occasione, saranno testimonial aziendali Davide Franceschi di Fincantieri, Simonetta Greco di Maritime technology cluster Fvg e Cristina Salvador e Paolo Venuti per l’Azienda Trudi – Gruppo Giochi Preziosi. Durante la mattinata, verrà anche presentato da Laura Squeraroli il Project Work Abitacolo 4.0 miglior progetto ITS 4.0 nel 2021.

Prima dell’incontro con le aziende, è in programma un approfondimento sulle opportunità offerte dal sistema Its regionale a partire dall’intervento di Ketty Segatti, vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Fvg. A seguire gli interventi di Ester Iannis, direttore del MITS, per un approfondimento sulle opportunità offerte dalla MITS Accademy e di Rossella Rizzatto, dirigente scolastica del Liceo Sello, con specifico riferimento alla formazione Its collegata al settore arredo. Completerà la presentazione Marco Pascolini, vicepresidente dell’Ires Fvg, con i dati sulla capacità di inserimento lavorativo garantita dai corsi Its ai propri allievi e allieve.