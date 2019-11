Iva e Irpef, batosta da 592 milioni in Fvg

Una batosta fiscale da 592 milioni di euro: è quella alla quale devono fra fronte oggi le imprese e i titolari delle partite Iva del Friuli Venezia Giulia. La stima è della Cgia di Mestre che ha calcolato le tasse che dovranno versare entro oggi imprese e partite Iva della nostra regione per onorare la scadenza del pagamento dell’Imposta sul valore aggiunto, appunto, e quella delle ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori: 330 milioni di euro per la prima; 262 milioni di euro per le seconde.

A pagare di più sarà la provincia di Udine, che verserà all’erario qualcosa come 252 milioni di euro. Segue Pordenone, con 151 milioni, tallonata da Trieste con 128 milioni di euro, fra Iva e ritenute Irpef. Ultima è la provincia di Gorizia con 61 milioni di euro.

Si tratta, ovviamente, di stime, ma è fuori di dubbio che il lunedì nero del fisco avrà un forte impatto su imprese e partite Iva della regione, in un momento nel quale liquidità, economia e mercati esteri danno segnali di rallentamento, se non di regressione.