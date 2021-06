Iziwork apre a Pordenone il nuovo hub regionale

Continua il percorso di crescita di Iziwork in Italia. La startup francese che sta cambiando il mondo del lavoro in somministrazione, tramite una piattaforma digitale basata su intelligenza artificiale e analisi dei dati, inaugura il suo quarto hub regionale, questa volta in Fvg con sede a Pordenone.

Nata in Francia nel 2018 e sbarcata in Italia a novembre 2020 a Milano, in pochi mesi di attività Iziwork conta già 140.000 lavoratori iscritti al proprio database e oltre 120 aziende clienti.

Dopo l’apertura dei centri regionali a Brescia e Torino, che in soli due mesi hanno portato alla creazione di oltre 400 nuovi posti di lavoro in somministrazione, e l’inaugurazione dell’hub in Emilia-Romagna, con sedi a Bologna e Rimini, Iziwork prosegue la propria espansione territoriale per facilitare l’accesso al mercato del lavoro temporaneo in Fvg e nell’area del Nord Est.

È proprio il lavoro in somministrazione a trainare la ripresa occupazionale friulana secondo l’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 2020 , che evidenzia una crescita del +16,3% per il mercato del lavoro temporaneo, nonostante il delicato contesto pandemico, e delinea i settori maggiormente coinvolti nell’incremento regionale: il comparto delle costruzioni (+28,9%), dell'industria e manifattura (+9%), dell'istruzione (+27,3%).

Iziwork rappresenta un’evoluzione dei servizi tradizionalmente resi dalle agenzie per il lavoro, in grado di intercettare al meglio le opportunità del mercato della somministrazione, con un approccio che coniuga il potenziale dell’Intelligenza Artificiale, il valore umano e il presidio sul territorio. Un cambio di paradigma reso possibile dal digitale, che permette ai candidati di svolgere la fase di on-boarding in soli 2 minuti attraverso l’app sullo smartphone e di suggerire alle aziende il lavoratore più idoneo in meno di 4 ore tramite un processo di prequalificazione automatizzata dei profili, che parte dall’analisi esaustiva di un database in costante aggiornamento e integrato con le principali job board digitali nazionali. Anche la gestione amministrativa degli impieghi è completamente digitalizzata, dai fogli di presenza alle buste paga, riducendo nettamente la possibilità di errori e facilitando l’archiviazione di tutti i documenti utili per lavoratori e aziende.

“L’apertura di un nuovo hub regionale in Friuli-Venezia-Giulia ci permette di sviluppare nuove opportunità di business in una regione chiave per Iziwork, in cui il lavoro in somministrazione sta dimostrando di essere una leva strategica per la ripresa occupazionale in un momento difficile per l’economia come quello attuale”, commenta Pierluigi Lauriano, Managing Director di Iziwork Italia. “Riteniamo che il lavoro a somministrazione rappresenti un’importante porta di accesso al mondo del lavoro perché i contratti a somministrazione offrono alle aziende maggiore flessibilità e al tempo stesso ai lavoratori le dovute tutele. Grazie ai nostri processi digitalizzati e al lavoro dei team sul territorio, riusciamo a garantire un matching tra profili ricercati delle aziende e lavoratori nel giro di poche ore”.

Proprio nel periodo della pandemia, in Francia, il modello “tech4good” di Iziwork è risultato vincente, quadruplicando il numero dei lavoratori somministrati tra aprile a dicembre 2020. Ora la scommessa sul mercato italiano, con l’apertura degli hub regionali, è quella di contribuire al miglioramento del mercato del lavoro flessibile operando in sinergia col territorio.

“Abbiamo in programma una serie di corsi di formazione per i lavoratori che si iscrivono alla nostra piattaforma. Chi si affida a noi, beneficia di un supporto continuativo che va oltre e non si esaurisce con la somministrazione. Il giusto mix tra aggiornamento di competenze e miglioramento delle proprie abilità aiuta a incrementare l’occupabilità e ci permette di avere un database di lavoratori qualificati”, conclude Lauriano.