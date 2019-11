Jolanda de Colò entra in Marr

Jolanda de Colò, la Spa di Palmanova fondata nel 1976 dalla famiglia Pessot-de Colò e specializzata nel segmento alimentare premium, entra a far parte di Marr. L’azienda di Rimini, inserita nel Gruppo Cremonini di Castelvetro (Modena), leader in Italia nella distribuzione foodservice, ha acquisito da Intrapresa il 34% delle azioni dell’impresa friulana e ha sottoscritto con la società Aba della famiglia Pessot-de Colò (confermata alla guida), che detiene il 66% di Jolanda de Colò, un accordo irrevocabile che assegna a Marr dal 31 marzo 2022 l'opzione per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza.

Jolanda de Colò esporta in 15 Paesi oltre 2mila produzioni alimentari e specialità enogastronomiche di assoluta qualità ed eccellenza e ha chiuso il 2018 con oltre 21 milioni di euro di vendite.