Kipre, attesa per l’incontro in Regione

Dopo l’uscita di scena del Fondo QuattroR, il futuro dei 500 lavoratori del gruppo Kipre, impegnati tra San Daniele e Trieste, ma anche in Veneto ed Emilia Romagna, è appesa a un filo. “Come Flai-Cgil”, spiega la segretaria provinciale Sandra Modesti, “abbiamo già espresso a più riprese la nostra preoccupazione per il destino dei dipendenti. E' stata inoltrata all'azienda la richiesta di un incontro urgente, alla quale non abbiamo ricevuto risposta e non possiamo che prendere atto della mancanza assoluta di comunicazioni da parte della proprietà”.

“A oggi non ci sono garanzie circa il pagamento degli stipendi al 10 ottobre, che ci auguriamo avverrà regolarmente come nei mesi precedenti. Ma non abbiamo risposte sul destino del Gruppo e delle aziende che ne fanno parte”, prosegue Modesti. “Non siamo in grado di dare rassicurazioni ai lavoratori perché né la proprietà né consulenti e avvocati si sono presi l'onere di sedersi al tavolo con le parti sociali per affrontare il difficile scenario che si sta delineando. Siamo stati convocati dalla Regione lunedì 14 ottobre: vedremo come l'amministrazione intende porsi nei confronti di un'azienda che non dà risposte e se a quel tavolo sarà presente finalmente la proprietà”.

“Abbiamo denunciato più volte quanto sia debole lo stabilimento di Trieste all'interno del gruppo e riteniamo, proprio per il basso valore aggiunto del wurstel, che proprio i lavoratori del territorio triestino siano quelli più a rischio non trovandosi all'interno delle tutele di un consorzio. In un territorio già segnato da diverse crisi aziendali e dove la ricollocazione è tutt'altro che scontata non ci possiamo permettere di perdere nemmeno un posto di lavoro”, conclude Modesti.