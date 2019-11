Kipre, chiesta la cassa integrazione

Principe ha avanzato richiesta di cassa integrazione straordinaria per i dipendenti degli stabilimenti di San Daniele del Friuli e San Dorligo della Valle. La motivazione è per crisi aziendale.

La società, attiva nel settore della produzione di salumi e insaccati, appartenente al Gruppo Kipre, naviga in cattive acque da mesi e in queste settimane si è rivelato impossibile operare a pieno regime, anche per la mancanza di materia prima.

La situazione è stata illustrata oggi alle maestranze dalle organizzazioni sindacali durante alcune assemblee che si sono tenute nei due stabilimenti. L'ammortizzatore avrà una durata di 12 mesi, sarà a rotazione e interesserà tutto il personale, cioè gli 88 addetti di San Dorligo e i 93 di San Daniele.