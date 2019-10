Kipre, tensione tra i 500 lavoratori

Preoccupazione tra i lavoratori dei prosciuttifici Principe e King’s dopo l’annuncio del mancato investimento da parte del fondo QuattroR, che si era impegnato a ricapitalizzare il gruppo con un importo di circa 30 milioni di euro.

Non ci sono ancora certezze sul futuro dei 500 dipendenti che fanno capo al Gruppo Kipre, tra Fvg, Veneto ed Emilia Romagna. Oggi il sindacato incontra le maestranze dello stabilimento Principe a San Daniele, per illustrare lo stato della delicata vertenza. Una prima assemblea si era tenuta venerdì alla King’s.

“C’è tensione”, riferisce Giorgio Splelat di Fai Cisl. “La produzione sta calando e non è stata avanzata ancora alcuna istanza per attivare la cassa integrazione o un altro ammortizzatore sociale. Sarà un passo inevitabile per tutelare i lavoratori”.

Intanto è stato fissato un nuovo incontro in Regione. Si terrà a Udine lunedì 14 ottobre, nel pomeriggio; siederanno al tavolo le organizzazioni sindacali, l’assessore alle attività produttive Sergio Bini e l’assessore al lavoro Alessia Rosolen.