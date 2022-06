Kronospan, attesa per la Conferenza dei servizi

Alla vigilia di una nuova riunione della Conferenza dei servizi per ottenere per il progetto di ampliamento dello stabilimento Kronospan di San Vito al Tagliamento, produttore di pannelli all’interno della Zona industriale Ponte Rosso, la strada per complementare l’impianto di trattamento dei rifiuti legnosi della società controllata Silva rimane tutta in salita.

Il nodo principale è legato alla proprietà dei terreni su cui dovrebbero sorgere gli impianti di selezione, trattamento e termovalorizzazione. Le aree, infatti, sono risultate di proprietà di una società vicentina, la Fileo Costruzioni che ha chiesto al Consorzio d’insediarsi all’interno della Zipr per la realizzazione di un suo progetto industriale.

La Fileo Costruzioni aveva, dunque, allertato la Regione di questa situazione prima della precedente Conferenza dei servizi, lo scorso 12 maggio. La questione era stata sollevata anche dal Comune di San Vito e dal Comitato Abc, nato proprio contro l’ampliamento della società austriaca.

In sede di Conferenza dei servizi è emerso che, per ovviare al problema della proprietà, il Consorzio, sempre in pieno appoggio al progetto Kronospan-Silva, ha avviato gli espropri contro la Fileo Costruzioni, proprio il giorno prima della riunione, cioè l’11 maggio. Un tentativo dell’ultimo minuto che, però, ha permesso, al momento, di ottenere un rinvio di ulteriori 90 giorni al procedimento Aia per la Silva, tempo utile per portare a termine gli espropri.

L’1 giugno, così, il Consorzio, nonostante le diffide inviate dalla Fileo Costruzioni, che, per tramite dei suoi legali afferma che il procedimento sia illegittimo, ha messo in scena la presa di possesso dei terreni con il supporto, addirittura, delle forze dell’ordine.

A questa punto è facilmente ipotizzabile che, vista la posizione della proprietà dei terreni, la questione passi nelle sedi giudiziali, ovvero Tar e magistratura ordinaria. Gli altri punti chiavi sollevati da Fileo riguardano il fatto che il Consorzio Zipr ha negato l’insediamento alla ditta senza reali motivazioni giuridiche, nonostante la proprietà dei terreni fosse un presupposto diretto per l’iscrizione al Consorzio stesso.

Si legge nelle missive intercorse tra le parti che il Consorzio abbia un “favoritismo” nei confronti del progetto Kronospan-Silva nonostante questo comporti un onere economico per il Consorzio stesso. Se Fileo per il suo insediamento e per il suo progetto non risulta abbia richiesto alcun contributo in termini di opere da realizzare, il progetto di Silva, invece, richiede una spesa in capo al Consorzio in opere di circa 3,5 milioni di euro.

Altri argomenti di dibattito giudiziario riguardano la domanda di Aia in cui da parte di Silva era stata dichiarata la proprietà già di parte dei terreni, mentre lo stesso Comune di San Vito ha annunciato un ricorso al Tar contro la Via per Kronospan.

Domani, quindi, sarà un giorno cruciale anche se non necessariamente risolutivo della questione, che potrebbe protrarsi anche per anni con una lunga serie di cause legali.