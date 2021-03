Kronospan presenta l'investimento su San Vito

Kronospan Italia presenta in una nota il nuovo progetto per la produzione di pannelli truciolari da legno riciclato a San Vito al Tagliamento. "Stiamo percorrendo in modo trasparente e collaborativo tutto l’iter autorizzativo che dovrebbe condurre alla realizzazione di un impianto che sarà il punto di riferimento europeo per l’aderenza ai principi di tutela ambientale ed economia circolare", spiega l'azienda.

"Un investimento di oltre 250 milioni di euro che dovrebbe creare 200 posti di lavoro in 18 mesi in un territorio in cui siamo presenti, con rispetto e attenzione, sin dal 2008. Un investimento che assume ancora più importanza perché realizzato in un momento particolare. Per farlo, abbiamo applicato il modello produttivo più sostenibile, nella zona Industriale con gli standard ambientali più avanzati", si legge ancora.

"Non è un caso infatti, che un’azienda presente in 50 nazioni, abbia scelto proprio un’Area Produttiva Ecologicamente Avanzata (APEA) come quella di San Vito al Tagliamento, per realizzarlo. Kronospan Italia condivide, infatti, la medesima visione di uno sviluppo che può essere unicamente abbinato alla sostenibilità. Prova ne è che l’investimento risulta così cospicuo, proprio per l’impiego delle migliori tecnologie attualmente disponibili (cosiddette BAT - “Best Available Techniques”), tenendo in considerazione anche le quelle normative europee che non verranno recepite prima del 2023".

Il nuovo insediamento costituirà un progetto esemplare di industria 4.0 e sarà dotato di tecnologie che permettono un’attenzione estrema agli aspetti ambientali:

• Il legno che sarà utilizzato deriverà unicamente da scarti di legno riciclato e da sfalci di potatura (nessun utilizzo ulteriore di legno vergine da abbattimento).

• Nessuno scarto di produzione: la polvere legnosa di risulta (dalla macinazione e dalla levigatura) verrà utilizzata per produrre energia; i processi per la sua produzione vengono realizzati in una caldaia a scarti legnosi di ultimissima generazione.

• Emissioni in atmosfera di gran lunga inferiori ai limiti previsti. Il maggior elemento sarà costituito da vapore acqueo derivante dal processo di essicazione a bassa temperatura;

• Come da sempre in Kronospan, il trasporto su rotaia è prioritario. Per tal motivo il progetto prevede un rilevante potenziamento della rete ferroviaria interna. Tale tracciato permetterà carico e scarico dei treni direttamente in azienda, con impatto ambientale zero. Verrà azzerato il corrente traffico via gomma relativo al pannello truciolare che oggi viene importato dall’estero, visto che il pannello verrà prodotto in loco.

• Le acque utilizzate proverranno prioritariamente dal recupero dell’acqua piovana, come da progetto presentato. Nessun impoverimento della falda: l’autorizzazione richiesta si riferisce ad un massimo ipotetico, come sempre si usa negli iter autorizzativi, e costituirà solo parte secondaria ad integrazione di un eventuale fabbisogno.

• Completa indipendenza energetica: attraverso la cogenerazione ad alto rendimento e l’utilizzo dell’energia solare, l’impianto sarà completamente autonomo dal punto di vista energetico, sia termico che elettrico.

• Ampie aree “verdi” garantiranno il rispetto del regolamento APEA.

• I prodotti finiti continueranno a rispettare le certificazioni volontarie, ben più stringenti di quelle comunitarie, convergendo verso la tracciabilità dei circuiti, e lo scrupoloso controllo della “supply chain”.

"Kronospan Italia non si occupa di politica", spiega Massimo Cenedella, Amministratore di Kronospan Italia. "Come tante aziende del territorio, che da friulano ben conosco, abbiamo sempre preferito i fatti alle parole; quelli elencati sono corroborati da dati e studi. Questi sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e discuterne con spirito dialogante e senza preconcetti. Per noi, San Vito al Tagliamento non è un luogo come un altro. È l’area in cui abbiamo deciso di essere presenti ed investire per creare posti di lavoro in un momento in cui, purtroppo, molto più spesso ne vengono persi. Gran parte dei lavori di costruzione e di installazione saranno prioritariamente appaltati ad imprese locali, garantendo un imponente indotto. La Comunità inoltre, se riterrà, avrà l’opportunità di risparmiare somme ingenti, grazie al conferimento autorizzato degli scarti legnosi a chilometro zero".

"Abbiamo voluto chiamare questo progetto 'Impronta sostenibile", conclude Cenedella, "perché siamo certi possa lasciare un’impronta importante per lo sviluppo sostenibile e sociale del territorio, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dell’economia circolare. Dallo scarto di legno a prodotto di qualità. Dallo scarto dello scarto alla produzione di energia… creando posti di lavoro".