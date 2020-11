L’ambasciatore del Messico in Italia incontra Confindustria

Si è svolto questa mattina l’incontro, parte di una visita ufficiale di quattro giorni in Friuli Venezia Giulia, tra l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, con Confindustria Alto Adriatico, rappresentata da Sergio Barel, Vice Presidente di Confindustria Alto Adriatico e Presidente di Comet Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, nonché Amministratore Delegato di Brovedani Group, e di Diego Bravar, Vice Presidente di Confindustria Alto Adriatico e Presidente di Biovalley Investments.

Al centro della visita, la prima dell’Ambasciatore nella nostra regione, le opportunità d’affari e le prospettive di collaborazione tra il Paese centroamericano e la nostra regione, ulteriormente arricchite dalla recente rivisitazione degli accordi di libero scambio con l’Europa e del NAFTA, ovvero con USA e Canada.

Nel corso dell’incontro l'Ambasciatore ha tracciato il profilo socio-economico del Messico. Si tratta della seconda economia più grande dell’America Latina che sta vivendo una fase di crescita demografica tale da aver superato per popolazione il Giappone, raggiungendo 126 milioni di abitanti e lo status di decimo Paese più popoloso al mondo. L’Ambasciatore ha poi sottolineato lo stato dell’arte delle relazioni economiche tra Messico e Italia, da sempre positive e stabili: attualmente l’Italia è il terzo partner commerciale per il Messico tra i paesi dell’Unione Europea e il Messico è il secondo partner mondiale dell'Italia nel continente americano per il volume dei flussi economici (7 miliardi di euro il valore degli scambi tra i Paesi, per un rapporto di 4:1 in favore dell’Italia).

Inoltre l'import italiano in Messico è il maggiore in tutta l'America Latina. È stato successivamente puntualizzato come il commercio bilaterale tra i due Paesi sia quadruplicato negli ultimi vent’anni, a dimostrazione che il Messico è un socio di fiducia e un eccellente Paese per gli investimenti italiani ed è stato anche reso noto come anche gli investimenti dal Messico verso l’Italia siano in crescita. L’Ambasciatore ha infine ribadito come ci siano ulteriori opportunità di crescita, soprattutto alla luce dei nuovi accordi commerciali del Messico con gli Stati Uniti e Canada, così come di quello con l’Unione Europea, già firmato ma non ancora in vigore perché deve essere prima ratificato dai parlamenti dei 27 Stati Membri, che tra quattro anni permetterà gli scambi tra EU e Messico e viceversa a dazio zero. In quest’ottica l’Ambasciatore ha ricordato la costituzione, avvenuta lo scorso 28 ottobre a Roma, dell’Associaizone economica del Messico in Italia che porterà, si auspica in due anni, alla costituzione della prima Camera di Commercio messicana in Italia.

L’Ambasciatore ha poi annunciato l’intenzione di aprire a Trieste un Consolato Onorario del Messico, con circoscrizione estesa a tutto il FVG, e di aver individuato nell’ing Graziano Bertolli, il futuro console, che non solo dovrà rappresentare i cittadini messicani in regione (30 quelli al momento presenti a Trieste) ma anche la promozione degli scambi tra i due Paesi in tutti i settori (scienza, industria, turismo, cultura …). L’apertura del Consolato avverrà dopo il percorso istituzionale in essere presso i due Paesi.

Infine l’Ambasciatore ha voluto sottolineare il legame storico tra Trieste e Città del Messico che è racchiuso in due luoghi simbolo di entrambe le città: il Castello di Miramare infatti è il modello su cui l’arciduca Massimiliano Ferdinando d'Asburgo, una volta divenuto Imperatore del Messico, fece costruire il Castello di Chapultepec sul promontorio che sovrasta la capitale dello stato centroamericano.

Barel ha aperto la riunione tra le parti illustrando all’Ambasciatore e alla sua Delegazione i numeri del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia: un PIL pari a 37,6 mld € con un rapporto EXP/PIL del 40,7%; un tasso di disoccupazione ante Covid del 6,7 % (quando il valore in Italia si aggira al 10,6 %); un Sistema Portuale in crescita e già leader in Italia, che movimenta 67 milioni di tonnellate annue; un’alta incidenza di R&D con la più alta percentuale di start up innovative in Italia rispetto alle imprese attive e soprattutto un alto tasso di industrializzazione, soprattutto della provincia di Pordenone, che la inseriscono a giusto titolo nel Club dei 15 di Confindustria, il gruppo delle Associazioni degli industriali che rappresentano i territori italiani a più elevata vocazione manifatturiera.

Ha poi presentato all’Ambasciatore il soggetto Confindustria Alto Adriatico, Associazione nata in via definitiva a settembre 2020 dalla fusione delle Associazioni territoriali di Gorizia, Pordenone e Trieste, che rappresenta oltre 1.100 imprese industriali e di servizio alla produzione con oltre 56.000 addetti. A seguire, gli ha illustrato il COMET (Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia), soggetto delegato allo sviluppo della Filiera Metalmeccanica Regionale per i settori attinenti alla meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche, macchinari e produzioni in metallo, che assiema 3.803 imprese e 56.540 addetti per un valore di export pari a 6 miliardi.

L’incontro è stata inoltre l’occasione per presentare all’Ambasciatore alcune delle principali eccellenze imprenditoriali del territorio: Fincantieri, Wärtsilä Italia, illycaffè, BROVEDANI GROUP SPA, SIOT TAL S.p.a, ILCAM, Flextronics Manufacturing, Orion Valves, Cimolai Spa, Roncadin Spa, MCZ group, Claber, Electrolux Professional, Friul Intagli Industries, Jacuzzi Europe, Miko e BioHighTech-NET.