L’abc della finanza nelle Botteghe del Sapere

PordenonePensa, rassegna organizzata dal Circolo culturale Eureka, prosegue con l’appuntamento dedicato alla finanza alla portata di tutti. Nell’ambito del cartellone di Pordenone Trading Places, inaugurato lo scorso anno in collaborazione con il Comune di Pordenone, l’Università degli Studi di Udine e il Consorzio universitario di Pordenone, sabato 1 ottobre nei principali locali della città si svolgerà “Le botteghe del sapere”, appuntamento di educazione finanziaria che tratta con semplicità argomenti di quotidiana finanza.

In alcuni locali della città, la mattinata sarà dedicata a brevi e pratiche pillole trattate da docenti universitari con particolare capacità di tradurre “in soldoni” i concetti più astrusi. I professori saranno poi disponibili per fugare dubbi e rispondere alle domande.

Per lo più, se il tempo lo permette, si tratterà di incontri - a partecipazione libera e senza prenotazione - che si svolgeranno all’aperto, appena fuori dai locali.

PROGRAMMA. BOTTEGA 1 – Caffè Letterario (piazza della Motta 2) “Manuale per la previdenza” - Prof. Stefano Miani. Ore 9: Ciclo di vita e pensione; ore 10: Modello a capitalizzazione vs. modello a ripartizione; ore 11: Prestazione retributiva Vs. prestazione contributiva; ore 12: Scenario economico e demografico.

BOTTEGA 2 – Pn Bar (viale Cossetti 14 d) “Manuale dell’investitore” - Prof.ssa Enrica Bolognesi. Ore 9: La relazione rischio/rendimento; ore 10: La propensione al rischio; ore 11: I tassi di interesse; ore 12: L’inflazione sociale.

BOTTEGA 3 – Bar alle Ciaccole (Chiostro della Biblioteca, piazzale XX Settembre 11) “Che cosa non abbiamo imparato dalle crisi finanziarie?” - Prof. Mario Robiony. Ore 9: Che cosa sono le crisi finanziarie; ore 10: La “bolla” dei tulipani; ore 11: La crisi del ‘29; ore 12: La crisi dei debiti sovrani pubblici (2008-11).

BOTTEGA 4 – Caffè Municipio, sala del caminetto (Corso Vittorio Emanuele II, 58) “Manuale della trasparenza” - Prof. Massimo Lembo. Ore 9: La trasparenza: da dove nasce, cosa è quali ambiti finanziari copre; ore 10: La trasparenza: gli strumenti di trasparenza e i comportamenti dell’intermediario; ore 11: La disciplina europea: credito ai consumatori (direttiva CCD), credito immobiliare ai consumatori (direttiva MCD), servizi di pagamento (direttiva PSD), conti di pagamento (direttiva PAD); ore 12: Quali difese per il consumatore?

RELATORI. Stefano Miani, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine.

Enrica Bolognesi, professore Associato in Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Udine. Coordinatrice del corso di laurea triennale e magistrale in Banca e Finanza, si occupa di strumenti e mercati finanziari.

Laureata in Economia Politica presso l’Università di Bologna, ha lavorato nell’asset management in qualità di gestore di fondi comuni azionari e, successivamente, nel private banking. I suoi interessi di ricerca riguardano la gestione del risparmio, con particolare attenzione all’investimento ESG, il funzionamento e le anomalie dei mercati finanziari e la finanza comportamentale.

Mario Robiony, insegna Storia economica e Storia della finanza all’Università di Udine. I suoi interessi scientifici sono prevalentemente orientati allo studio dell’economia in età contemporanea, con particolare riguardo all’evoluzione del settore industriale, del sistema bancario e del movimento cooperativo. Tra i suoi lavori, Nati per la meccanica. L’avventura imprenditoriale di Mario e Luigi Danieli (2012), Una gestione bancaria efficiente. La Cassa di risparmio di Udine dalle origini alla prima guerra mondiale (2007), La cooperazione in Friuli Venezia Giulia nel secondo Novecento (2006).

Massimo Lembo, avvocato, ex dirigente bancario, Professore a contratto di Diritto dei prodotti bancari e assicurativi presso l’Università di Udine. Autore di articoli e commenti a sentenze in materia bancaria, finanziaria, assicurativa.