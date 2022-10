L’Ambasciatore di Svezia visita l'Electrolux di Porcia

Electrolux di Porcia ha ospitato la visita di una delegazione dell’Ambasciata di Svezia in Italia. Manuela Soffientini, Presidente di Electrolux Italia e AD di Electrolux Appliances e Massimiliano Ranieri, AD di Electrolux Italia hanno dato il benvenuto all’Ambasciatore Jan Björklund e al Console Onorario a Trieste, Cristina Sbaizero, accompagnati da una rappresentanza composta da Maria Åkerlund De Francisco, consigliere, Anna Grind, Trade Promotion Officer e Pelle Jacobsson, Trade Commissioner Business Sweden.

“È per noi motivo di grande orgoglio condividere con il principale rappresentante diplomatico svedese in Italia le eccellenze di Electrolux nel nostro paese e il grande ruolo che rivestono all’interno del Gruppo, in un’ottica di continua e proficua collaborazione”, ha commentato Soffientini.

"Le nostre fabbriche sono veri e propri hub tecnologici, dove innovazione e sostenibilità sono tra i pilastri del nostro impegno quotidiano. Elementi che dimostrano quanto le attività italiane siano integrate nei valori che contraddistinguono la Svezia e le sue aziende”, ha dichiarato l'ad Ranieri.

“L’incontro mi ha reso orgoglioso della presenza svedese sul territorio. Electrolux è un azienda svedese multinazionale che mostra un sincero impegno per lo sviluppo sostenibile a livello locale e internazionale, attraverso l’innovazione”, ha commentato l’Ambasciatore Björklund.

La visita è iniziata in Innovation Factory, luogo high-tech nato per favorire innovazione e collaborazione, dove Soffientini e Ranieri hanno presentato il Gruppo Electrolux e le sue attività in Italia, seguiti da Andrea Corda, Chief Technology Officer a capo della Technology Organization, e Marcello Casadei, Plant Manager dello stabilimento.

Alla presentazione è seguita la visita alla Technology Organization, centro di ricerca e sviluppo che opera a livello mondiale e ha una delle sue sedi proprio a Porcia. Alcune ricercatrici e ricercatori hanno illustrato il lavoro che il centro sta portando avanti a livello mondiale sul tema della Ricerca & Sviluppo nel campo della sostenibilità - in particolare sul riciclo e riuso dei materiali -, e della connettività.

L’incontro è poi proseguito con una visita alle linee di produzione guidata da Marcello Casadei, che ha mostrato l’alto livello di automazione presente a supporto delle persone che operano in fabbrica.