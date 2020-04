L’emergenza della burocrazia

Migliaia di persone nella nostra regione - si stima siano oltre 50mila i possibili beneficiari - attendono di capire se e quando riceveranno i soldi della Cassa integrazione, ma a giudicare da cosa è successo in questi giorni nel sito dell’Inps c’è poco da essere ottimisti. Perché il problema più serio non è solo l’iter burocratico che le aziende devono seguire per ottenere l’ammortizzatore sociale, quanto l’elevata probabilità che proprio l’Inps csemplicemente non stia al passo.

“Tantissime le segnalazioni – si legge in un comunicato - giunte al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sui disservizi del sito Inps. Il sito dell’Istituto negli ultimi giorni è evidentemente sovraccarico per il numero altissimo di visite al portale per scaricare la modulistica o per utilizzare il pin semplificato e richiedere i bonus previsti dal Decreto “Cura Italia”.



“I consulenti hanno fatto tutto in tempi molto rapidi lavorando anche nei fine settimana -, conferma il consulente del lavoro Alberto Giorgiutti - e lo stesso vale per la Regione che può sveltire molto le pratiche, ma ho seri dubbi sul fatto che l’Istituto nazionale, a fronte di milioni di pratiche e del fatto che molti dipendenti lavorano in smart working, riesca a liquidare le somme entro il 15 aprile”.Perché ciò si realizzi, occorrono, infatti, modifiche normative e semplificazioni burocratiche, tanto più che l’enorme afflusso di richieste per le molteplici prestazioni previste dal Dl 18 del 2020 (cassa integrazione, indennità autonomi, voucher baby sitter, FIS) ha di fatto paralizzato il sito web dell’Inps, rendendo praticamente impossibile l’accesso di cittadini e intermediari per la richiesta di PIN e prestazioni.Tutto è reso più complicato dal fatto che sono previsti vari tipi di strumento, mentre per affrontare l’emergenza sarebbe stato opportuno prevedere un’unica fattispecie cui ricorrere con una procedura semplificata. Oltre alla Cassa integrazione guadagni sono infatti previsti strumenti come l’Fsba (fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato), la Cassa in deroga per aziende commerciali con meno di 5 dipendenti o oltre 50 e il Fondo di integrazione salariale. Dato che ognuno di questi strumenti prevede una procedura differenziata è facile immaginare quali e quanti siano gli ostacoli burocratici da superare e quanto i tempi rischino di dilatarsi. E tutto ciò senza tenere conto del fatto che sugli importi nessuno vuole sbilanciarsi, anche se appare chiaro che le cifre a disposizione del singolo lavoratore saranno decisamente basse, sempre che i soldi siano disponibili.