L’Europa a caccia di medici e chef

Lavorare all’estero più che un sogno, un miraggio o una necessità fa parte della realtà lavorativa di molti italiani, giovani e non, che preferiscono uscire dall’Italia per trovare condizioni occupazionali e professionali migliori.

In quest’ottica, Eures è la rete di cooperazione della Commissione Europea per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Ue. Del network fanno parte i servizi pubblici per l’impiego, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro. Nella pratica Eures fornisce i propri servizi attraverso il portale e una rete di circa mille consulenti, in contatto giornaliero con le persone in cerca di un impiego e i datori di lavoro di tutta Europa.

“Teniamo d’occhio da vicino la situazione del mondo del lavoro nel nostro paese e nella nostra regione in particolare, confrontandola con altre realtà europee – spiega Stefania Garofalo, consulente Eures e referente dei servizi per le imprese della Regione Fvg -. In Italia alcune criticità sono evidenti, come un sostanziale scollamento tra le caratteristiche dei candidati e i profili richiesti dalle aziende. Un elemento che dipende anche dalla scuola, ma che non può gravare sui lavoratori. Di contro, però, le aziende sono restie a farsi carico della formazione operativa del personale. Eppure cercano di assumere operai specializzati piuttosto che generici. Anche per un posto di magazziniere non si richiede più un semplice ‘carico e scarico’, ma l’operatore deve essere in grado di utilizzare strumenti informatici adeguati. Infine, quando si offre un’occupazione si guarda molto alla trasversalità e alle cosiddette ‘soft skill’: correttezza, lealtà e puntualità sono comportamenti che spesso mancano nei lavoratori”.



Mettendo a confronto le situazioni, qual è la differenza sostanziale nel lavorare all’estero rispetto che a restare in Italia?

“Innanzitutto le aziende straniere prevedono sempre nel contratto di assunzione un percorso di formazione dei propri dipendenti. Non si tratta di tirocinio, che si presume sia svolto a scuola, ma di una serie di insegnamenti sul campo. Rispetto alle aziende italiane, quelle straniere, che assumono con contratto a tempo indeterminato, sono propense a investire sul lavoratore, mentre in Italia si soffre un po’ l’obbligo di preparare un dipendente che poi si teme vada via in breve tempo. Ci sono inoltre una serie di benefit accessori che hanno un peso molto rilevante sulla qualità di vita delle persone”.



Per esempio?

“Come Eures abbiamo ricevuto molte offerte dalla Danimarca rivolte a medici e odontoiatri in tutta Europa. Le condizioni di lavoro dei medici ospedalieri italiani le conosciamo un po’ tutti, con turni spesso massacranti e scarsa possibilità di fare ricerca. I contratti danesi che proponiamo, invece, garantiscono un massimo di 37 ore lavorative a settimana, per uno stipendio che annualmente va dagli 80.000 ai 160.000 euro. Al momento si cercano urologi, reumatologi, gastroenterologi, endoscopisti, radiologi specializzati nelle mammografie, pneumologi, specialisti del Pronto soccorso e ginecologi. A chi arriva in questi Paesi è garantito il corso di lingua retribuito e in molti casi anche l’alloggio”.



Oltre ai medici, quali altre figure sono molto richieste?

“Per esempio in Svezia si va a caccia di chef italiani, molto ambiti, e in generale di personale addetto alla ristorazione. Anche in questo Paese il corso di lingua è retribuito. A Malta, invece, trovano buone posizioni gli addetti commerciali: i rapporti con l’Italia sono stretti e per le aziende maltesi è un vantaggio disporre di personale madrelingua. Gli ingegneri italiani, invece, sono richiesti in tutti i Paesi”.