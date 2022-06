L’ex Principe chiude il sito di Trieste

“Oggi la Rsu dello stabilimento della Queen’s di San Dorligo della Valle (ex prosciuttificio Principe) accompagnate da Sandra Modesti della Flai Cgil, da Michele Piga della Cgil Trieste, da Marco Savi della Fai Cisl e da Luciano Bordin dell’Usr Cisl, hanno incontrato in assemblea le lavoratrici e i lavoratori per informarli dell’improvvisa e inaccettabile decisione del Fondo Wrm di chiudere il prosciuttificio triestino”, si legge nella nota sindacale.

“In mattinata – prosegue il comunicato – avevamo incontrato la Direzione aziendale per avere informazioni e chiarimenti sulla decisione improvvisa di chiudere lo stabilimento. Durante l’incontro Claudia Droghi ci ha comunicato che il progetto di rivalutazione e sviluppo del sito giuliano non è più attuabile”.

“Riteniamo inconcepibile una proposta di chiusura dello stabilimento con la perdita dei posti di lavoro e del marchio storico. Assieme ai lavoratori abbiamo deciso di richiede un incontro con l’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, con l’assessore al lavoro Alessia Rosolen e l’azienda per chiedere la sospensione di ogni forma di chiusura e sempre assieme ai lavoratori si è concordato di mettere in campo ogni azione di contrasto a tale ipotesi”.