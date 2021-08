Dopo la pandemia conviene ai piccoli investitori acquistare immobili per metterli a reddito? Quali sono le città in cui si fanno i migliori affari? Meglio l’investimento diretto o rivolgersi a fondi immobiliari e simili? E nella gestione degli immobili è preferibile fare da sé o affidarsi a società specializzate, come si fa comunemente all’estero?

Sono domande che molti risparmiatori intenzionati a investire sul mattone si fanno, alla luce dei rapidi del mercato immobiliare, all’entrata in scena di strumenti finanziari sempre nuovi e al ruolo preponderante che assume, anche in questo campo, la trasformazione digitale. “L’investimento immobiliare attraverso finanza e tecnologia” è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 25 agosto a Lignano Sabbiadoro nell’ambito di Economia sotto l’Ombrellone, la rassegna organizzata dall’agenzia di comunicazione Eo Ipso giunta alla sua undicesima edizione.

A confrontarsi sul tema saranno tre esperti pronti a dare consigli ai risparmiatori: Mario Fumei, Wealth Advisor; Silvia Pasut, Business Development Manager e Deputy Relationship Manager di Gabetti immobiliare; Pamela Campoblanco, fondatrice e Ceo di Fidev Consulting.

"Questi tre relatori condivideranno le loro competenze sui numerosi e complessi fattori che entrano in gioco oggi quando si tratta di investire nel mattone", spiega Carlo Tomaso Parmegiani, responsabile editoriale Nordest di Eo Ipso e moderatore dell’incontro. "Per fare una scelta oculata e redditizia, infatti, occorre sia conoscere bene il mercato immobiliare e la sua evoluzione, sia avere competenze in ambito finanziario. E poi c’è da considerare l’aspetto dell’innovazione: la tecnologia applicata al settore immobiliare negli ultimi anni ha fatto nascere opportunità nuove e inedite". A Economia sotto l’Ombrellone saranno approfonditi tutti questi aspetti: dalle tipologie di immobili più promettenti, alle città e aree geografiche dove si fanno investimenti migliori (in Friuli Venezia Giulia, come nel resto d’Italia e all’estero), fino alle considerazioni sui possibili rischi, tra tassazione, patrimoniale e lockdown.

L'incontro si svolgerà alle 18.30 al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16, in località Lignano Pineta. Modera Carlo Tomaso Parmegiani.

