L’origine preferenziale e non delle merci

La corretta attribuzione dell’origine delle merci, sia per quanto riguarda il trattamento preferenziale nelle esportazioni verso Paesi che hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l’Ue, sia per quanto concerne il “Made in”, e le possibili sanzioni amministrative e penali in cui si può incorrere nel caso di irregolare attribuzione saranno oggetto dell’incontro tecnico organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg giovedì 10 giugno, alle 15, nella sede di viale Ungheria 38 a Udine.

Intervengono Marco Bressan, esperto doganale, e Paolo Zorzenone, funzionario Confapi Fvg.