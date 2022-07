L'abbigliamento sportivo parla friulano

Alcuni tra i più noti marchi internazionali dell’abbigliamento sportivo e dei servizi per il tempo libero scelgono Udine per sviluppare le proprie attività di marketing e comunicazione. Si tratta di aziende del calibro di The North Face, Fjällräven (conosciutissima per gli zainetti con il marchio della volpe), Elan, Aku, CMP e Odlo, che hanno scelto di collaborare con PM2, evoluzione della storica agenzia Pubblimarket2, oggi condotta da Giacomo Miranda.

Lavorando con lo stile discreto che caratterizza l’agenzia da 36 anni, PM2 oggi si conferma come una delle realtà nazionali più rappresentative della professionalità friulana nel mondo della comunicazione. “Siamo riusciti a restituire centralità al ruolo della nostra città che, ricordiamolo, in passato è stato uno dei luoghi simbolo e più importanti della pubblicità in Italia” dichiara il CEO di PM2, Miranda.

Accanto alla specializzazione nel mondo dell’abbigliamento sportivo, a PM2 viene anche riconosciuta una consolidata professionalità nella comunicazione istituzionale: Regionmarketing Carinthia ha scelto l’agenzia udinese per sviluppare la propria attrattività economica verso gli imprenditori italiani. Ma non solo: PM2 lavora anche con importanti brand dell’arredo come Calligaris, Doimo Cucine, Team7 e con aziende del calibro di Adria Mobil, uno dei più grandi produttori di caravan, autocaravan, vans e case mobili in Europa.

Senza dimenticare le collaborazioni sul territorio, come quella con la multiutility Chiurlo, il Birrificio 620Passi o GASGAS, la startup attiva nel settore delle colonnine di ricarica per auto elettriche.

“Il nostro progetto imprenditoriale - aggiunge Miranda - si consolida in un’epoca nella quale ogni luogo può essere un punto di riferimento, perché ciò che fa la differenza sono la qualità del servizio offerto e la relazione che si costruisce con il cliente. Siamo orgogliosi della nostra esperienza internazionale e del nostro dna indipendente. Affondiamo le radici in un territorio di confine unico, dal quale ereditiamo una cultura transfrontaliera che ci distingue e conferisce valore aggiunto”.

A fine 2021 si è concluso il passaggio generazionale, di importanza strategica, iniziato nel 2017, quando Giacomo Miranda ha rilevato il controllo dell’agenzia dal fondatore Francesco Sacco. Oggi, insieme a Miranda, il futuro dell’azienda è rappresentato da una rinnovata compagine sociale, composta in toto da collaboratori interni dell’agenzia. Inoltre, PM2 si è arricchita di una nuova unit dedicata esclusivamente ai servizi digitali, che va ad affiancare la storica divisione Blu Wom, specializzata in Relazioni Pubbliche e ufficio stampa, oggi ribattezzata PM2 PR.

“Abbiamo la fortuna di rappresentare un marchio di primo livello nel panorama nazionale della comunicazione - conclude Miranda -. Un’azienda sana, di riconosciuto valore, dalla vocazione internazionale. Il nostro impegno è di rispettarne l'impostazione spingendo, con rinnovato entusiasmo e nuove strategie, lo sviluppo di PM2 per farla diventare il punto di riferimento del settore non solo a Udine e nel Triveneto, ma anche oltre confine”.