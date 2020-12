L'accordo Fincantieri-Stx rischia di saltare

Potrebbe saltare la vendita dei cantieri navali di Saint Nazaires a Fincantieri. In base agli accordi stipulati nel 2017 con la Francia, riferisce l'agenzia Afp, la cessione di Stx va conclusa entro il 31 dicembre, ma il gruppo non avrebbe ancora sottoposto all'Antitrust Ue tutte le informazioni richieste. Sull'operazione, infatti, è da tempo in corso una severa istruttoria, per sospetti di concentrazione sul mercato della cantieristica navale.

Senza risposte entro giovedì o in mancanza di una nuova proroga, l'operazione potrebbe definitivamente sfumare. "Riteniamo di aver fatto tutto il possibile", ha dichiarato un portavoce di Fincantieri all'Afp. "Da parte nostra non è possibile fare di più".