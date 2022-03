L'Associazione degli Industriali festeggia un secolo di vita

Negli studi e nelle ricerche che documentano l’evoluzione dell’economia locale, in particolare del settore trainante costituito dall’industria, il ruolo delle Associazioni di rappresentanza imprenditoriale viene generalmente sottaciuto. Un contributo alla valorizzazione di questo ruolo si è proposta di darlo Confindustria Udine dedicando alla storia dell’Associazione una sezione della Vetrina dell’Ingegno: si tratta di una mostra permanente di ciò che l’industria nel suo complesso, dalle piccole alle grandi imprese, rappresenta e ha rappresentato per lo sviluppo del Friuli, che sarà collocata nell’ambito del compendio della Torre di Santa Maria – adiacente a Palazzo Torriani - la cui ristrutturazione, in corso di completamento, viene a realizzare una significativa intuizione maturata in Associazione quando, restituita la Torre all’uso dell’Associazione alla scadenza nel 2006 del contratto di comodato con il Comune di Udine, se ne definì la destinazione museale.

L’inaugurazione della Vetrina dell’Ingegno insieme alla rinnovata Torre di Santa Maria è prevista, terminati i lavori, entro la fine dell’anno. Una singolare coincidenza temporale unisce questo evento, con univoco significato simbolico, alla ricorrenza quest’anno dei cento anni della costituzione dell’Associazione, l'antesignana Associazione Industriali Friulani, che venne costituita il 7 marzo 1922, e dei 130 anni di fondazione dell’Associazione Commerciale e Industriale del Friuli, prodromica delle organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori del commercio e dell’industria, avvenuta il 18 maggio 1892.

Queste ricorrenze evidenziano l’importanza del valore della memoria che, evitando di cedere alla tentazione della retorica rievocativa, si qualifica in testimonianza dell’impegno, profuso dai precursori dell’associazionismo d’impresa e proseguito nel corso degli anni, a promuovere, attraverso la tutela del lavoro e dell’impresa, lo sviluppo del Friuli quale matrice prima di tutto etica e poi operativa cui collegare, in una logica di continuità identitaria, l’attività quotidiana dell’Associazione.

Ripercorrere l’itinerario fondativo dell’Associazione consente di evidenziare come questa, pur a fronte dei cambiamenti impressi dalle dinamiche economiche e sociali, sia rimasta coerente, nell’esercizio delle funzioni istituzionali di rappresentanza e di servizio, ai principi di solidarietà, di centralità dell’impresa e di rispetto della dignità del lavoro che ne costituiscono l’indefettibile fondamento valoriale.

Quando con l’Assemblea costitutiva del 5 giugno 1945, dopo lo scioglimento avvenuto con decreto prefettizio del 27 maggio 1945 della precedente Unione industriali fascista della provincia di Udine “snaturata nel suo stesso funzionamento da limitazioni e vincoli insiti nei sistemi del passato regime”, venne rifondata l’Associazione, gli 81 industriali promotori intesero “far risorgere la vecchia e mai dimenticata Associazione Industriali Friulani ribattezzata, per ragioni di varia indole, in Associazione degli industriali della provincia di Udine”. La “gloriosa” Associazione Industriali Friulani dall’acronimo AIF venne costituita il 7 marzo 1922, cent’anni fa.

In quella data si tenne l’Assemblea della Federazione Friulana Commercio e Industria per deliberare la modifica dello statuto con la costituzione di due Associazioni, l’Associazione Industriali Friulani e l’Associazione Commercianti ed Esercenti.

La Federazione venne costituita un anno prima, il 3 marzo 1921, “a difesa e promuovimento dei traffici del Friuli”, attraverso l’unificazione della storica Associazione Commercianti, Industriali ed Esercenti (costituitasi il 18 maggio 1892 come Associazione Commerciale ed Industriale del Friuli e successivamente allargatasi agli Esercenti con la fusione dell’Unione Esercenti nell’Associazione il 26 febbraio 1909) e dell’Unione Negozianti ed Esercenti.

Allora la rappresentanza delle categorie produttive era distribuita tra diversi “sodalizi commerciali”: l’Associazione tra commercianti, industriali ed esercenti con sede in Udine, l’Unione negozianti ed esercenti di Udine, l’Associazione commercianti ed industriali della Carnia in Tolmezzo, l’Unione commercianti ed industriali di Cividale, l’Associazione commercianti ed esercenti di Latisana, l’Unione commercianti, industriali ed esercenti di Palmanova, l’Associazione commercianti, industriali ed esercenti di Spilimbergo, l’Unione esercenti, industriali e commercianti di San Vito al Tagliamento, la Società tra industriali, commercianti ed esercenti di Tarcento, l’Associazione Commercianti ed Industriali di San Daniele del Friuli.

Il sistema di rappresentanza imprenditoriale era caratterizzato, quindi, da un'articolazione territoriale diffusa con un forte radicamento locale. Per superare il rischio della frammentazione si iniziò a discutere della necessità di dar vita a processi di unificazione emblematizzati dalla costituzione della Federazione.

Il “benemerito iniziatore” in questa direzione fu Carlo Fachini, allora Presidente del Comitato friulano delle piccole industrie, che propugnò la creazione di “un organismo forte e completo che abbracci tutti i rami che alle industrie e commerci si collegano. Industriali, commercianti ed esercenti, per quanto abbiano delle associazioni che riescono più o meno allo scopo di tenerli uniti e di tutelare i loro interessi, hanno bisogno di una organizzazione tecnica, la quale sia specializzata nello studio e quindi nella risoluzione di tutti i problemi toccanti gli interessi dei tre gruppi”.

Di un’impostazione corrispondente fu assertore Giuseppe Ridomi, commerciante grossista alimentare, che, sulla base del principio che “la comunità s’impone alla semplice personalità”, sostenne l’unificazione delle due grandi unità cittadine. “Intendo l’Associazione Commerciale e Industriale e l’Unione Negozianti ed Esercenti, capace di formare un sodalizio unico, compatto ed autorevole, che possa comprendere in una sola opera lo studio ed il patrocinio di ogni ramo commerciale”.

La Federazione assunse una dimensione provinciale con una articolazione a raggiera comprendendo soci ordinari, i cittadini iscritti nelle liste elettorali commerciali della Provincia di Udine e le Società e Associazioni commerciali, e soci federati, i sodalizi commerciali o industriali o di esercenti della Provincia.

L’organizzazione venne articolata in tre sezioni, industriale, commerciale e degli esercenti, con potere deliberativo ciascuna in merito alle questioni di interesse esclusivo delle rispettive sezioni, per questo dotate di un separato regolamento e con capacità autonoma di convocazione degli organi direttivi. Il coordinamento e la rappresentanza della Federazione spettavano alla Presidenza composta dai tre Presidenti di Sezione. Presidente della Federazione venne eletto Fachini.

Questi dovette riconoscere, a distanza di dodici mesi dalla costituzione, come andarono deluse le speranze di dar vita ad “una Associazione che riunisse tutte le forze in uno sforzo unico per la tutela degli interessi della classe”: le adesioni non furono quelle attese, la partecipazione dei soci latitò, non mancarono “diserzioni” da parte di chi non capì “quale doveva essere il mandato della Federazione che non poteva scendere alla difesa dettagliata degli interessi di ogni socio, pur dando ogni assistenza e consiglio anche ai singoli, ma soprattutto doveva svolgere un’opera di tutela generale della classe, così che da essa potesse derivare il massimo utile anche singolarmente ai soci”.

Nell’Assemblea della Federazione del 7 marzo 1922, Fachini riferì il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati alla articolazione organizzativa ed alle modalità funzionali della Federazione: “riunisce elementi troppo eterogenei, e cioè associazioni collettive e soci singoli, il che non può produrre un’unione omogenea, ben affiatata, ed unisce soci industriali con soci commercianti ed esercenti, cioè due categorie di persone che talvolta hanno interessi antitetici e che in ogni modo hanno sempre bisogni assai diversi”. Le sezioni degli industriali, da un lato, e dei commercianti ed esercenti, dall’altro, vennero istituite per tenere distinte le due categorie di soci. “Ma la pratica insegnò che accentuare maggiormente tale separazione nella formazione di organismi del tutto a sé stanti e regolati da norme speciali, non può che riuscire di grande vantaggio ad essi”.

Si avvertì, allora, di fronte alla gravità dei problemi della ripresa industriale e della ricostruzione degli impianti distrutti, la necessità di una organizzazione autonoma con fisionomia propria lasciando alla Federazione le tutela ed il promuovimento dei temi di indole generale.

Su proposta di Fachini, l’Assemblea approvò le modifiche statutarie dirette a dare alla Federazione “la vera fisionomia che le spetta quale unione di enti delle Associazioni commerciali del Friuli, assumendone il coordinamento delle direttive, facendosi centro di iniziative e di ogni studio, tutelando in forma generale gli interessi delle industrie e dei commerci, costituendo un ufficio di consulenza a disposizione di tutte le Associazioni”. E parimenti venne deliberata la costituzione di due Associazioni indipendenti ma sempre in seno alla Federazione: da un lato, l’Associazione Industriali Friulani destinata ad occuparsi esclusivamente degli interessi industriali e dello sviluppo e difesa delle industrie friulane e delle questioni sindacali; dall’altro, l’Associazione dei Commercianti ed Esercenti deputata ad occuparsi dei soli interessi di questa classe e del maggiore incremento di tutti i traffici nella tutela e assistenza ai propri soci.

A concretizzare l’attaccamento” delle due Associazioni alla Federazione venne stabilito che avrebbero avuto presso di essa “sede e uffici con personale in parte comune in modo da rappresentare, sia pure con la massima reciproca libertà, una intima unione di sforzi per il bene comune della nostra città”.

L’Associazione Industriali Friulani, “ispirandosi ai principi della organizzazione sindacale, ha per iscopo di occuparsi di tutte le questioni economiche e giuridiche concernenti le industrie e gli industriali, specialmente nei rapporti con i propri dipendenti, promuovendo la soluzione pacifica di ogni vertenza, procurando di prevenire, diminuire e risolvere ogni divergenza: coordinando l’azione collettiva degli iscritti con un largo e beninteso spirito di solidarietà verso il progressivo ed ordinato miglioramento delle condizioni di tutti”.

L’adesione alla Confederazione Generale dell’Industria, “seguendone le direttive generali, ogni riserva fatta per l’autonomia delle direttive locali”, formalizzò l’inserimento dell’Associazione nel sistema di relazioni della rappresentanza industriale a livello nazionale.

Nell’Annuario di Confindustria del 1923 tra le Organizzazioni territoriali aderenti venne compresa l’AIF con l’indicazione delle caratteristiche “anagrafiche”: la sede di Udine in piazza Duomo 1, telefono 16; la composizione degli organi sociali: Presidente Carlo Fachini Udine, Vicepresidente Enrico Galvani Pordenone; vonsiglieri Alberto Calligaris Udine, Ugo Granzotto Sacile, Vittorio Marcovich Udine, Giuseppe Micoli Udine, Alvise Petrucco Cividale, Ugo Omet Udine, Antonio Rizzani Udine, Luigi Spezzotti Udine, Giusto Venier Udine, Guido Vuga Udine; Revisori Antonio Volpe, Francesco Dormisch, Giovanni Tonini Udine; la segreteria affidata ad Antonio Casali.

Dal punto di vista merceologico l’AIF era articolata sulla base di 12 gruppi di settore: industria edile, industria meccanica, industria alimentare, industria lavorazione legno, industria dei laterizi, industria chimica, industrie diverse, industria delle filande, industrie tessili, industria elettrica, industria grafica, industria cartaria.

Soci ne erano “i cittadini e le società iscritte nelle liste elettorali della Camera di commercio che esercitano in Friuli un’industria”. L’AIF assunse quindi, come risulta anche dalla appartenenza territoriale dei componenti gli organi sociali, una dimensione provinciale.

Il collegamento con i “sodalizi commerciali” del territorio venne rafforzato con la possibilità per i soci della doppia iscrizione. Come risulta dalla documentazione dell’epoca, a San Giorgio di Nogaro la locale Associazione Industriali, Commerciali ed Esercenti prevedeva il pagamento di un contributo minimo per i soci che risultassero iscritti anche all’AIF.

Si configurava, quindi, un sistema di rappresentanza a rete in cui l’AIF assicurava il collegamento con Confindustria nazionale, il coordinamento e l’assistenza tecnica oltre che la trattazione delle problematiche di valenza provinciale, mentre l’Associazione del luogo si occupava, nella sua autonomia organizzativa e funzionale, dei temi strettamente locali.

Nel 1925 “oltrepassato il non inglorioso periodo di studio e di preparazione, con opera assidua e tenace l’Associazione è andata sempre più rafforzandosi e migliorandosi per il bene della classe industriale friulana che ha voluto raccogliere le sue più buone energie in seno a questo importante organismo assumendo un valore non trascurabile”. “L’Associazione è andata sempre più avvertendo la necessità di formare un quadro organizzativo perfetto nel senso che raccogliesse tutte le branche d’industrie e si estendesse in tutti i centri della nostra giurisdizione”. 700 circa erano le imprese iscritte con oltre 25.000 dipendenti.

Con l’introduzione dell’ordinamento corporativo l’AIF nel 1926 (Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1720) venne trasformata in “Unione Industriale Fascista della provincia di Udine” assumendo la diretta ed esclusiva rappresentanza di tutte le industrie, iscritte e non iscritte, datrici di lavoro esercenti nel territorio provinciale.

Il 14 febbraio 1927 l’Unione industriali si trasferì nella nuova sede di Palazzo Caratti – Mantica in via Manin 18, rimanendo invariato il numero di telefono, 16.

Con decreto ministeriale del 13 aprile 1927 l’ing. Fachini venne confermato alla Presidenza, carica che mantenne sino al 3 settembre 1932 quando il Consiglio Direttivo dell’Unione provinciale prese atto dell’insediamento del nuovo Presidente, Antonio Volpe, allora Presidente della Sezione industriale del Consiglio provinciale dell’economia, nominato direttamente dal Presidente generale della Confederazione fascista dell’Industria. Fachini entrò a far parte della Giunta esecutiva. Volpe guidò l’Unione sino allo scioglimento del maggio 1945.

Primo Presidente della rifondata Associazione fu Camillo Malignani che si adoperò per il suo rilancio rafforzandone la presenza sul territorio con la costituzione delle Delegazioni di Pordenone e di Tolmezzo. Nel 1955 assunse la Presidenza Archimede Taverna sotto la cui guida l’Associazione affiancò le industrie associate nell’avvio del processo di industrializzazione.

Seguì nel 1969 la Presidenza di Rinaldo Bertoli nel corso della quale vennero consolidati i rapporti con la Regione e con gli interlocutori politici. Bertoli affrontò la dura esperienza del terremoto del 1976: fu insieme agli industriali associati protagonista della ricostruzione: prima la ricostruzione delle fabbriche e la difesa dei posti di lavoro, obiettivo che risultò vincente.

Nel 1979 si insediò Gianni Cogolo sotto la cui Presidenza l’Associazione si impegnò per il completamento della ricostruzione attraverso misure di riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone industriali, l’attivazione delle politiche di settore, la presenza sui mercati esteri.

Nel 1984 subentrò Andrea Pittini che sviluppò un dialogo continuo con le componenti politiche e le forze sociali affrontando in particolare i punti di crisi, i temi del credito e quelli sindacali. Dopo un nuovo biennio di Gianni Cogolo, divenne Presidente nel 1989 Carlo Melzi che contribuì al rilancio del ruolo attrattivo dell’Associazione adoperandosi per il suo radicamento nella società e per l’affermazione dell’industria friulana nei mercati internazionali.

Nel 1997 nuovo Presidente fu Adalberto Valduga che puntò sul miglioramento del fattore competitivo rivolgendosi ai giovani e valorizzando il rapporto dell’Associazione con i centri di eccellenza del Territorio, dalla cultura allo sport, dalla scuola all’Università ai poli tecnologici.

Gli succedette nel 2003 Giovanni Fantoni che si prodigò per il rilancio della centralità del manifatturiero e per misure di politica industriale che favorissero gli investimenti, fautore del cambiamento in azienda e in Associazione per essere legittimati a chiedere riforme e cambiamenti istituzionali.

Da luglio 2007 a luglio 2013 la Presidenza venne affidata ad Adriano Luci che si è trovato a gestire le conseguenze sulle imprese della doppia crisi, finanziaria nel 2008 e del debito sovrano nel 2012. Temi centrali del suo mandato sono stati la promozione dell’innovazione, la valorizzazione dei giovani, l’etica d’impresa, la formazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro e le tematiche ambientali.

Tra il 2013 e il 2017 Matteo Tonon si è impegnato nella promozione dell’internazionalizzazione, nella definizione di politiche per affrontare le crisi aziendali e al tempo stesso sostenere la crescita, nello sviluppo dell’innovazione e nel rafforzamento della struttura dimensionale delle industrie.

Dal 2017 è seguita la Presidenza di Anna Mareschi Danieli che ha puntato sulla valorizzazione del ruolo dell’Associazione a servizio del territorio in sinergia con i soggetti istituzionali e con gli organismi economici, sociali e culturali nel contesto di una visione in cui l’innovazione e la rivoluzione digitale si sposano con la formazione e l’internazionalizzazione. Si è prodigata per porre l’Associazione a servizio delle imprese e del territorio nella lotta alla pandemia.

A metà dicembre 2021 è stato eletto Presidente Gianpietro Benedetti il cui programma di mandato è incentrato sulla “visione” di Confindustria Udine quale team di imprenditori che lavora per il progresso sociale, economico e culturale del Friuli Venezia Giulia nell’intento di affrontare le criticità della crisi energetica, della mancanza di professionalità tecniche, dello sviluppo dell’innovazione.

Cent’anni a fianco delle industrie per la sviluppo e la crescita, insieme.