L'Ateneo di Trieste entra in Le Village by CA Triveneto

Un accordo di partnership finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi inerenti sei obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è stato sottoscritto dall’Università di Trieste e da Le Village by CA Triveneto, l’acceleratore di startup innovative avviato a Padova da Crédit Agricole FriulAdria in partnership con Assindustria Venetocentro, Fondazione Unismart e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District.

Con questa collaborazione, Le Village by CA Triveneto, dopo Padova e Verona, apre le porte a un’altra prestigiosa realtà universitaria del Nord Est impegnata in ricerca e formazione, che ha scelto di interagire con l’ecosistema internazionale dell’innovazione promosso da Crédit Agricole.

Nei prossimi mesi, Ateneo di Trieste e Village collaboreranno, secondo modalità condivise, alla selezione e alla formazione avanzata delle startup. L’università, da sempre attenta all’innovazione e alla qualità della ricerca e della didattica, contribuirà all’organizzazione di workshop tematici negli spazi del Village e fornirà un supporto specialistico ai programmi di ricerca industriale sviluppati in sinergia con le aziende partner del Village.

Nell’ambito di iniziative congiunte, di comune interesse, Le Village by CA Triveneto potrà coinvolgere l’Università in eventi di networking con gli altri partner dell’iniziativa e con le startup del network internazionale degli altri Le Village by CA presenti in Europa. Infine, personale delle società spin-off e startup dell’ateneo, oltre che studentesse e studenti di dottorato ed assegnisti di ricerca, potranno essere coinvolti in attività formative e tirocini organizzati nel network di Le Village by CA in Italia e all’estero.

Le Village by CA Triveneto è il primo acceleratore dell’ecosistema internazionale creato da Crédit Agricole ad avere una focalizzazione esclusiva sulla sostenibilità e precisamente su sei dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: salute e benessere; acqua pulita e igiene; energia pulita e accessibile; industria, innovazione e infrastrutture; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili.

A inizio 2022 si contano 43 Village già aperti in Europa, 1200 startup e 680 aziende partner. Le Village by CA Triveneto, in particolare, già operativo da novembre scorso, vedrà la sua collocazione definitiva negli spazi via Masini a Padova (oltre 1.800 metri quadrati e 120 postazioni di lavoro), la cui inaugurazione è prevista a fine settembre. Ad oggi ha già raccolto le adesioni di 17 partner (imprese corporate interessate ad innovare grazie alla collaborazione con le startup e gli altri partner/abilitatori del Village), 45 abilitatori (realtà pubbliche e private interessate a sviluppare sinergie con il Village) e 24 startup che seguono il programma di accelerazione.