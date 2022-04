L'Ateneo incontra la Platform del mobile

Un tour nel Distretto del Mobile, alla scoperta delle tecnologie digitali e delle opportunità produttive e formative che il comparto sta esprimendo.

Questo il focus della visita del Rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, all'Innovation Platform di Brugnera, questa mattina. Ad attenderlo il sindaco Renzo Dolfi, il consigliere regionale Ivo Moras, il presidente del Cluster Arredo Casa Matteo Tonon con il direttore Carlo Piemonte, il delegato di Federlegno Arredo-Assopannelli Alessandro Corazza, che ha seguito l'avvio del progetto della piattaforma di Brugnera con un diretto coinvolgimento della Federazione e delle imprese cofondatrici del settore, la dirigente dell’Isis Carniello Simonetta Polmonari con il direttore di sede Luigi di Giulio, otre a vari rappresentanti dell’ateneo friulano.

Nata lo scorso dicembre, Innovation Platform - Tecnologie per il Mobile, grazie alla sinergia tra pubblico e privati (un importante pool di aziende co-fondatrici friulane e venete, veri pilastri del settore Mobile e Pannelli del nordest italiano), è già un polo di riferimento per istituzioni e imprese, nonché centro di addestramento per le tecnologie digitali nei processi produttivi delle aziende del settore. Il Rettore ha toccato con mano l’attività della piattaforma che, “inserita in un polo formativo di eccellenza, rende bene l’idea della forte potenzialità di sviluppo di una formazione sempre più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo”.

Il Rettore era accompagnato dal direttore generale Massimo Di Silverio, dal Prorettore Angelo Montanari e dal direttore del Dipartimento Politecnico Ingegneria e Architettura Alessandro Gasparetto.

“Stiamo lavorando per il comparto del legno di un’area industriale, mettendo in campo collaborazioni a tutti i livelli a beneficio del settore che non può fare a meno di investimenti della politica”, ha commentatoMoras. Il tour è proseguito alla scuola di riferimento del distretto, braccio formativo di Innovation Platform, poi in Municipio, per finire con la visita a una importante realtà industriale del territorio, la Tomasella. Il titolare Paolo ha illustrato ai rappresentanti dell’ateneo l’alto livello di efficienza produttiva e tecnologica che oggi rappresenta il settore Mobile, nell’ultimo decennio tecnologicamente cresciuto fino a diventare un pilastro dell’economia regionale e nazionale.

“Una visita che mostrato tutta l’importanza di un’istruzione tecnica specialista - ha commentato il sindaco Dolfi - valorizzata dalla sinergia che si è creata tra Comune, Regione, Edr Pordenone, e al ruolo attivo di Federlegno Arredo, Cluster e le imprese cofondatrici che hanno reso possibile la Platform”.

"Il Carniello - ha sottolineato Polmonari - si distingue per l’eccellente proposta formativa garantita anche grazie alle ampie sinergie in atto con le aziende del settore”.

“La visita del rettore Pinton al laboratorio recentemente inaugurato, e già in piena operatività, è stata un’occasione per condividere un progetto che vede le imprese delle filiere produttive del Mobile fattivamente impegnate nei processi di digitalizzazione - afferma Matteo Tonon -, con il Cluster che fa da motore di supporto nello sviluppo dell’industria 4.0”.