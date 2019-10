L'Austria 'studia' Friuli Innovazione

Le ottime referenze di Friuli Innovazione nell'ambito Industria 4.0, le competenze nei servizi di supporto allo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali, travalicano i confini regionali. Dall’Austria, infatti, è giunta in visita una delegazione di operatori dell’amministrazione comunale di Villacco, capitanata dal Sindaco Günther Albel, e la rappresentanza di Infineon, leader mondiale nel settore della microelttronica, che proprio a Villaco ha una delle sue sedi.

Gli ospiti d’Oltralpe hanno voluto approfondire quanto fatto da Friuli Innovazione con il progetto Additive Fvg, un'iniziativa unica nel suo genere in cui collaborano pubblico e privato e che rappresenta un nuovo modo di fare innovazione nelle imprese, cui consente di sviluppare competenze strategiche nella stampa industriale 3D. Attualmente Friuli Innovazione sta anche realizzando un progetto specifico con l'Austria per formare tecnici in ambito Additive Manufacturing grazie al progetto E-EDU4.0 – Engineering education 4.0 - che oltre a Friuli Innovazione vede coinvolti Camera di Commercio Industria artigianato agricoltura di Treviso, Belluno (coordinatore), HTL Wolfsberg, Carinthia Universtiy for Applied Sciences, t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., Libera Università di Bolzano.

Nell’ambito del progetto saranno formati 15 docenti in maniera innovativa, con un approccio focalizzato sulla pratica, che vedrà i docenti operare direttamente sulla tecnologia, mettendo le “mani sulla macchina”. Anche la formazione dedicata agli studenti in programma ad inizio novembre in contemporanea a Udine e Villacco, sarà caratterizzata da un approccio innovativo; per la prima volta in Italia gli studenti saranno formati nel laboratorio Additive. Nel percorso di formazione le aziende faranno da Toutor e selezioneranno i migliori talenti Industria 4.0.

“L’Additive Manufacturing ha un grande futuro, permetterà di utilizzare i materiali in modo inimmaginabile e richiederà nuovi profili professionali, nuove idee", ha evidenziato Reinhard Ploss, CEO di Infineon AG. "Abbiamo bisogno di talenti creativi ed è sorprendente trovare un terreno fertile in Friuli Innovazione, con cui noi desideriamo collaborare e faremo il possibile per sostenerlo".

“I laboratori, i servizi e i macchinari offerti alle aziende da Friuli Innovazione un luogo ideale per essere innovativi” è l’impressione che Günther Albel ha avuto in occasione della visita.