Giovedì 11 novembre si apre la prima giornata del Mini Master online “L’e-commerce negli scambi con l’estero” organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Il Mini Master, che si terrà in diretta webinar, inizia giovedì 11 novembre e proseguirà nella giornata di giovedì 18 novembre ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di ottenere 6 crediti formativi.

Con il recepimento della direttiva comunitaria 2455/2017 entrata in vigore il 1° luglio 2021 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. In particolare, la normativa introduce due nuovi regimi, l’OSS e l’IOSS, che vanno ad affiancarsi al preesistente regime MOSS (Mini One Stop Shop), riguardando tutte le prestazioni di servizi e le vendite a distanza intracomunitarie di beni verso consumatori finali (B2C) che hanno luogo negli stati membri UE in cui il fornitore non è stabilito.

Obiettivo del Mini Master è dunque fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere le regole che regolano gli scambi con l’estero, le normative legali e fiscali, nonché le ultime novità introdotte. In particolare il primo incontro approfondirà aspetti quali il regime giuridico e la normativa di riferimento, le condizioni generali di vendita, il trattamento dei dati personali nel B2B e nel B2C, la gestione dei pagamenti digitali, nonché i diversi aspetti della territorialità Iva.

Nel secondo appuntamento ci saranno due focus che inquadreranno diversi ambiti e normative legate al commercio elettronico diretto e al commercio elettronico indiretto quali gli aspetti Iva delle operazioni di e-commerce, la fatturazione e la certificazione dei corrispettivi, gli aspetti Iva delle operazioni di acquisto on line e i principi generali del regime OSS.

Interverranno come relatori Luca Giacopuzzi, Avvocato, tra i primi legali in Italia ad occuparsi di diritto dell’information technology, tematica che segue tuttora in prima persona unitamente al diritto d’impresa, Sandro Cerato, Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista, specializzato in fiscalità Iva, consulente fiscale per imprese e professionisti, nonché formatore in convegni per commercialisti e aziende, e Alessandro Bonuzzi, Dottore commercialista e revisore legale, specializzato nella fiscalità del settore della farmacia e consulente di Federfarma Verona, associazione sindacale delle farmacie di Verona.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org