L'educazione finanziaria diventa un e-book

Da Genny il topo pizzaiolo che fa fronte a una crisi finanziaria a Trudy la tartaruga che lotta per il diritto al lavoro, dall’egiziano Anomis che si impegna per uno sviluppo sostenibile alla fata Miralù alle prese con la gestione del denaro: le pagine di Fiabe e Denaro 2 sono nate dalla collaborazione di diversi enti - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università di Milano-Bicocca, associazione FarEconomia, FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio), Pandora Cooperativa Sociale onlus e il contributo di CiviBank - con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alle parole, al linguaggio dell’economia in un’ottica di cittadinanza consapevole.

L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese dalla metà di febbraio 2020 a causa di COVID-19 ha posto le scuole e le famiglie di fronte a un nuovo scenario educativo: “recessione”, “continuità del lavoro”, “disoccupazione”, “crisi economica”, “MES” sono parole entrate a far parte dei discorsi in famiglia, in quel tipo di storytelling che l’economista Robert Shiller chiama “narrative economics”. In una società sempre connessa, nell’era dell’evoluzione digitale, è necessario trovare mezzi e linguaggi per parlare a tutti, anche di materie complesse, specialmente dopo l’emergenza Coronavirus che per la sua gravità, velocità di diffusione e scala dei contagi lascerà un segno indelebile, mettendo in discussione tra le altre cose il sistema dell’economia, la sua vulnerabilità alle crisi globali e i suoi limiti e, per certi versi, la stessa nostra visione dell’uomo e delle sue interazioni sociali in questo contesto ridefinito.

E da questo punto è bene ripartire, soprattutto nei confronti dei più piccoli affinché il distanziamento sociale resti solo una misura metrico-decimale e non diventi indifferenza verso il prossimo. Così la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e Civibank hanno colto questa particolare occasione come l’opportunità per essere vicine alle famiglie e ai bambini con il nuovo e-book “Fiabe e Denaro 2 - Genny Topopizza, Trudy la tartaruga: favole e fiabe per educare all’uso responsabile del denaro in un’economia che cambia”.

Nato dalla proposta di un gruppo di ricercatori ed esperti di educazione finanziaria come seguito ideale di “Fiabe e denaro. Un libro per educare al risparmio e all’economia” edito nel 2013 (Rinaldi E.E., a cura di, Edizioni d’Este), il libro è gratuito e si rivolge a insegnanti della scuola primaria, genitori, educatori e formatori di bambini di 6 -10 anni con l’obiettivo di accompagnare i più piccoli in alcune riflessioni sull’economia, guidati da parole-chiave, e su valori fondamentali come la solidarietà. “Fiabe e Denaro 2” introdotto da un’intervista della Professoressa Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato Nazionale per l’Educazione Finanziaria, propone cinque favole selezionate da un comitato di esperti, abbinate a esercizi progettati da pedagogisti e insegnanti della scuola primaria sulla base della letteratura scientifica e delle esperienze pregresse.

Per maggiori informazioni e scaricare gratuitamente il formato ebook del volume è possibile utilizzare questo link, oppure collegandosi al sito di CiviBank.

Le pagine del libro sono capaci di dare slancio alla fantasia e alla più felice e sostanziale leggerezza, quella dei bambini e quella di certi adulti che sono riusciti a non escludere il fanciullo rimasto in loro: un ascolto che sa riagganciarsi alle immagini e ai simboli interiorizzati grazie alle fiabe, ascoltate, lette e rilette quando eravamo piccoli. Uno scrigno, ricco di parole e immagini, che narrano emozioni e sentimenti, capaci non soltanto di costruirsi intorno a una storia inventata, ma soprattutto di diventare un’importante guida nel corso della vita adulta.