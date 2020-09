L'esperienza degli organi di vigilanza

È in programma per martedì 22 settembre, dalle 15 alle 17, organizzato da Confindustria Alto Adriatico, il webinar per fare il punto a quasi vent’anni dall’entrata in vigore del Decreto 231, provvedimento che ha introdotto una forma di responsabilità a carico delle organizzazioni per una lista di reati che possono essere commessi dal personale a favore o nell'interesse dell'azienda stessa come corruzione, disastro ambientale e riciclaggio di denaro.Partecipano Giorgio Baldasso, avvocato del Foro di Pordenone, Gianvito Laterza, ingegnere esperto in implementazione sistemi integrati, Renato Pilutti, Presidente di Organismi di Vigilanza aziendali, Renato Mascherin, legale rappresentante Brovedani Spa e Presidente Consorzio Ponte Rosso, Oscar Giol, legale rappresentante Vetreria Giacon Luigi Srl Moderazione e Paolo Badin, Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Confindustria Alto Adriatico, sede di Pordenone.

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione, entro lunedì 21 settembre, compilando il modulo disponibile sul sito www.unindustria.pn.it