L'Europa dei diritti, conferenza dell'Ateneo di Udine e Radio Onde Furlane

Continuano le iniziative realizzate dal Centro di documentazione europea (CDE) 'Guido Comessatti' dell’Università degli studi di Udine, con la collaborazione della cooperativa Informazione Friulana e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, per promuovere la partecipazione dei cittadini alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Il programma de La Conferenza sul futuro dell’Europa. un nuovo slancio per la democrazia europea, che comprende una serie di trasmissioni su Radio Onde Furlane e tre dibattiti on line dedicati ai principali temi-chiave riguardanti l'Europa di oggi e di domani ed è stato inaugurato lo scorso 31 maggio, questa settimana propone per giovedì 10 giugno il secondo evento della serie “Il futuro è nelle tue mani. Fai sentire la tua voce".

https://tinyurl.com/yfw8de2p ci sarà un confronto a più voci sul tema L'Europa dei diritti. Ne parleranno Claudio Cressati, docente di Storia delle dottrine politiche e responsabile scientifico del CDE 'Guido Comessatti' e le giuriste dell'Ateneo friulano Elisabetta Bergamini e Alessia-Ottavia Cozzi, mentre Daniela Cattalini, responsabile documentalista del CDE avrà il compito di illustrare il funzionamento della piattaforma web (https://futureu.europa.eu/?locale=it) mediante la quale è possibile partecipare alla Conferenza sul futuro dell'Europa, presentando suggerimenti, indicazioni e proposte per progettare l'avvenire del continente e delle sue istituzioni e per potenziare e sviluppare la sua unità politica. Con inizio alle ore 15.30, sulla piattaforma Microsoft Teams

Lunedì 7 giugno alle 8.30 (con repliche martedì 8 alle 13.30 e mercoledì 9 alle 17.30), sulle frequenze di Radio Onde Furlane (sui 90 Mhz, sui 90.2 Mhz e in streaming all'indirizzo www.radioondefurlane.eu), sarà proposta anche la seconda puntata di Europe in Divignî, trasmissione curata e condotta da Marco Stolfo, impegnato anche nel coordinamento degli eventi on line.

Il percorso radiofonico continuerà nelle prossime settimane: lunedì 14 giugno alle 8.30 (con repliche martedì 15 alle 13.30 e mercoledì 16 alle 17.30); lunedì 21 giugno alle 8.30 (con repliche martedì 22 alle 13.30 e mercoledì 23 alle 17.30) e lunedì 28 giugno alle 8.30 (con repliche martedì 29 alle 13.30 e mercoledì 30 alle 17.30). Tutte le trasmissioni saranno disponibili in podcast all'indirizzo www.spreaker.com/user/ondefurlane.

Il 24 giugno si terrà il terzo dibattito della serie “Il futuro è nelle tue mani. Fai sentire la tua voce", in cui diversi rappresentanti dell'associazionismo si confronteranno su L'Europa dei cittadini, concludendo il ciclo avviato lo scorso 3 giugno con incontro dal titolo L'Europa dei giovani i cui protagonisti principali sono stati i ragazzi di due classi terze (Geometri e Costruzioni Ambiente Territorio) dell'ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli e della classe 3 A Linguistico/EsaBac del Liceo Percoto di Udine.

https://www.youtube.com/c/PlayUniud. I dibattiti verranno registrati e saranno disponibili sul canale Youtube PlayUniud

Informazioni più dettagliate sull'iniziativa sono disponibili alla pagina web del Centro di documentazione europea ‘Guido Comessatti’.