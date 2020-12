L'impatto del Covid sulle imprese artigiane

Mercoledì 30 dicembre, alle 10.30, nella sede via Del Pozzo, il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, tirerà le somme di questo difficile 2020 a partire dall'ultimo report elaborato da Nicola Serio, responsabile dell'Ufficio studi dell'associazione, che ha messo a fuoco gli effetti che la pandemia ha avuto e sta avendo sulle imprese artigiane Fvg.

Non solo in termini di stock, ma anche di questioni concrete, di problemi da risolvere che le aziende in questi ultimi giorni hanno sottoposto all'associazione grazie a un sondaggio pubblicato online di cui saranno presentati i primi risultati.

Alla conferenza stampa, oltre a Tilatti e Serio, parteciperà anche Daniele Cuciz, presidente di Confartigianato Servizi Udine.