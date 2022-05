L'innovazione Bakel guarda al mercato americano

Durante l’edizione di Milano Beauty Week, Bakel, brand di skincare nato a Udine e controllato da Culti Milano, ha presentato Bakel 3D Technology, una formulazione di nuova concezione. Per la prima volta, sono state applicate tecnologie di trasformazione per realizzare un reticolo tridimensionale solido in cui la forma è anche la sostanza cosmetica.

Micronastri di acido ialuronico (HA) - un ingrediente noto, con un’efficacia dimostrata da studi scientificamente condotti, in grado di garantire idratazione e risultati nel turgore della pelle, con una conseguente riduzione di spessore e profondità delle rughe - sono realizzati, grazie a un processo che sfrutta la polarizzazione delle molecole, e vengono assemblati in reticolo tridimensionale solido che si scioglie a contatto con l’umidità della pelle.

La formulazione di Bakel Jalu-3D - il cosmetico sviluppato con la Bakel 3 D Technology - si caratterizza con 3D elements: efficacia, sicurezza e sostenibilità. Lo studio di efficacia svolto su 30 volontari nell’arco di 90 giorni ha evidenziato un incremento statisticamente significativo del collagene dermico a partire già dal primo mese (18,4%) fino a raggiungere il 37% al terzo mese. Analogamente l’idratazione cutanea cresce progressivamente fino a raggiungere il 18,9%. Il processo di produzione Bakel 3d Technology viene applicato in un ambiente in condizioni di sterilità, quindi di totale assenza di qualsiasi tipo di contaminazione. Il packaging primario è rappresentato da un supporto di materiale interamente bio-compostabile, che, a seguito alla sua degradazione, si trasforma in materiale organico.

L’investimento totale in R&D per la creazione di Bakel 3D Technology, il lancio sui diversi mercati Europei e l’implementazione della nuova struttura Usa è quantificabile in quasi 3 milioni euro. Sette gli anni di studio, ricerca e applicazione, condotti interamente in Italia sono il risultato della collaborazione di Università-Impresa, da considerarsi una valida sinergia tra capacità di sperimentare, realizzata da Consorzio Futuro in Ricerca dell’Università di Ferrara, l’Università di Ferrara e l’Università di Padova e visione imprenditoriale di Bakel.

La nascita di 3D Technology coincide con l’ingresso nel mercato americano e la nascita di Bakel Corporation, un presidio necessario per un percorso che interessa lo sviluppo del brand con l’entrata e la distribuzione di altre referenze prodotto.

Bakel Corporation si avvale di una strategia digitale, Direct-to-consumer, con un modello di business verticale che si interfaccia direttamente con il consumatore finale, offrendo la migliore esperienza all’ utente. Lo shopping journey da smartphone è assistito da un’intelligenza digitale, realizzata con Perfect Corp che identifica le zone del volto in cui applicare Bakel Jalu 3D.

Un significativo piano di sviluppo internazionale con l’apertura nuovi mercati, in cui la mentalità digitale può garantire lo sviluppo del business e in cui il fattore culturale della digitalizzazione permette l’utilizzo di shopping journey provenienti da device e smartphone.

A sostenere l’attività, un piano strategico di marketing volto a ingaggiare influencer conosciute a livello internazionale, delle vere referenze del mondo beauty, in grado di veicolare i messaggi di sostenibilità, efficacia e sicurezza di Bakel Jalu 3D, con una vincente content creation sui social realizzata con semplicità e chiarezza, e caratterizzata da un linguaggio digital oriented facilmente comprensibile al consumatore finale.

Il mercato europeo, in prima battuta, sarà protagonista di un’esclusivissima distribuzione nei più prestigiosi department store, come Bon Marché, Paris. Anche l’Italia seguirà il percorso di selezione tra punti vendita più rappresentativi, capace di sostenere i valori di Bakel, come brand artefice di uno skincare clean, efficace, sicuro e sostenibile. Nel 2021 Bakel ha realizzato un aumento di fatturato del 30%, con l’apertura di nuove porte, pari al 50%, rispetto al 2020, dovuto al rafforzamento del canale farmacia, come canale primario e altamente qualificato nel raccontare il percorso del brand votato ad una cosmesi trasparente e sostenibile, che entro il 2022, vedrà tutte le referenze prodotto presentarsi sul mercato con il sistema refill - per un consumo più consapevole attento alla tutela del delicato equilibrio ambientale.

Bakel, fondato a Udine, nel 2009, da Raffaella Gregoris, è controllato da Culti Milano S.p.A, società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, quotata al segmento Euronext Growth Milan, che nell’esercizio 2021 ha registrato ricavi consolidati pari a 21 milioni di euro, Ebitda per 5 milioni.