L'Iva nei rapporti con l’estero

Prende il via domani, 19 febbraio, alle 15, il corso organizzato dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg finalizzato a fornire un quadro della struttura dell’Imposta sul Valore Aggiunto nelle operazioni con l’estero.

Il corso, strutturato su quattro pomeriggi, si tiene in modalità online e sarà occasione per approfondire le disposizioni tributarie non solo dal punto di vista normativo, ma anche applicativo, attraverso l’analisi delle casistiche aziendali più ricorrenti.

La docenza è a cura di Paolo Zorzenone, responsabile del Servizio Fiscale dell’Associazione.