Sono numerose le novità che riguardano le transazioni internazionali in materia di Iva, legate sia al recepimento, ancorché in ritardo, della “Direttiva quick fixes”, sia all’adeguamento della normativa domestica alla giurisprudenza della Corte Europea.

Per fornire un quadro della struttura dell’Imposta sul Valore Aggiunto nelle operazioni con l’estero non solo dal punto di vista normativo, ma anche applicativo, con l’analisi delle casistiche aziendali più ricorrenti, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg propone da domani, giovedì 3 marzo, alle 15, nella sua sede in Udine, Viale Ungheria 28, il corso “L’IVA nei rapporti con l’estero”.

La docenza è a cura di Paolo Zorzenone, responsabile del Servizio Fiscale dell’Associazione.