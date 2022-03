L'oleodotto Siot-Tal conferma la sua valenza strategica

Nel 2021 Siot-Tal, l'infrastruttura che collega il Porto di Trieste con l’Europa, ha trasferito 37,2 milioni tonnellate di greggio, dato stabile sul 2020 (37,6) e che riporta al trend nell'epoca pandemica, caratterizzato da un calo di circa 4 milioni di tonnellate rispetto agli ultimi due anni pre-Covid.

Lo scorso anno, hanno attraccato al terminal marino Siot 425 petroliere; erano state 416 nel 2020. "In una fase geopolitica caratterizzata dall’invasione dell’Ucraina - ha detto il Presidente Siot e general manager del gruppo Tal, Alessio Lilli - il nostro oleodotto è strategico per il rifornimento di energia al Centro Europa e si conferma rilevante per l'economia del Fvg".

La movimentazione creata dal terminal, infatti, costituisce oltre il 60% del traffico portuale "ed è al servizio di tutta l'Europa, rendendo Trieste uno snodo di riferimento per le economie di Germania, Austria e Repubblica Ceca".

Nel 2022 l'attività della Siot-Tal non incorre nelle sanzioni disposte in seguito al conflitto in Ucraina: non riguardano, al momento, movimentazioni del greggio o settori analoghi, ma l'azienda dice di essere pronta a intervenire sulla propria operatività. "L'attuale situazione internazionale - ha detto Lilli - impone anche riflessioni sul futuro e sul ruolo che infrastrutture come la nostra hanno e avranno sulle comunità servite dalla fornitura di energia, oggi sotto forma di petrolio greggio. Questa ci ha portati a immaginare nuovi progetti che abbiano come elementi cardine sostenibilità e autoproduzione di energia".

In questo senso Siot - Tal ha avviato due anni fa un’analisi che porterà alla stesura del primo Bilancio di Sostenibilità dell'azienda che sarà presentato nel secondo semestre 2022 e riguarderà il 2021.

"Il tema della sovranità energetica è quanto mai attuale e rapportarsi con realtà importanti come la Tal è fondamentale per il nostro Paese oltre che per le ricadute economiche che queste garantiscono al nostro territorio. La sensibilità ambientale è profondamente cambiata negli anni ed oggi con la Società italiana per l'oleodotto transalpino c'è una condivisione dei percorsi svolti e delle iniziative intraprese per tutelare l'inserimento di questo fondamentale player energetico nel contesto regionale", ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, portando il saluto del presidente Massimiliano Fedriga e della Giunta all'incontro istituzionale che si è tenuto a Trieste con i vertici della Tal e i rappresentati delle principali istituzioni, dal Comune fino a Camera di Commercio, Confindustria Alto Adriatico, Autorità del sistema portuale, Capitaneria di Porto.

Scoccimarro ha riconosciuto l'importanza di Tal-Siot per il territorio triestino e la strategicità europea di questo oleodotto, ancora più nel contesto geopolitico attuale in cui incombe la crisi energetica dettata dalla guerra in Ucraina. "Con il presidente Lilli - ha detto l'assessore - ci siamo confrontati molto nelle ultime settimane anche sulle questioni ambientali specifiche del territorio triestino e in merito ad alcuni disagi percepiti dalla città. Il confronto ha sempre consentito di concordare, assieme ad Arpa, interventi che garantiscono l'equilibrio tra ambiente, salute e attività economiche".

"In particolare - ha aggiunto l'esponente della giunta Fedriga - sono state prese e verranno assunte ulteriori iniziative per mitigare gli odori, mentre la Regione è impegnata a raggiungere il traguardo quale prima amministrazione regionale a dotarsi di una norma specifica sulle emissioni di odori".

Scoccimarro ha quindi ricordato l'attentato che la Siot subì del 1972 per mano dell'organizzazione terroristica Settembre Nero quando all'epoca il prefetto stesso ordinò di sversare il greggio nella grotta dei Colombi per sottrarlo agli attentatori "una cosa che oggi non sarebbe minimamente pensabile e ciò dà conto di quanto sia cambiata positivamente la sensibilità ambientale" ha evidenziato.

L'assessore non ha poi fatto mancare un passaggio sulla crisi energetica e sull'aumento dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa "su cui è corretto che sia stata aperta un'indagine dell'Antitrust perché è evidente che è in corso una speculazione a danno delle imprese e delle famiglie, a cui la Regione è pronta a dare un aiuto concreto".

Il presidente di Siot Alessio Lilli ha quindi ripercorso l'andamento del trasporto del greggio pre e post pandemia con livelli che nel 2019 erano di 41,2 milioni di tonnellate trasportate e che a fine 2021 sono scesi a 37,3 milioni. Dal 1967, data di apertura dell'impianto, sono stati trasportati dal golfo di Trieste in Austria e Germania circa 1,6 miliardi di tonnellate di greggio, ovvero l'equivalente del consumo italiano per 30 anni. Oltre il 60 per cento del traffico portuale triestino passa per il Terminal marino Siot. A oggi l'infrastruttura Tal è al servizio dell'Europa tutta, rendendo Trieste uno snodo di riferimento per le economie di Germania, Austria e Repubblica Ceca.