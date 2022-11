La Camera di Commercio Americana apre un 'capitolo' in Fvg

La Camera di Commercio Americana (AmCham) apre un proprio Local Chapter in Friuli-Venezia Giulia, che sarà inaugurato con un convegno in programma martedì 15 novembre al Mib di Trieste. Questa organizzazione, nata in Italia nel lontano 1915 e oggi la più importante realtà straniera di questo tipo nel nostro Paese, coltiva le relazioni tra i due sistemi economici associando oltre 650 imprese, in gran parte multinazionali americane, ma con la crescente presenza anche di aziende italiane che hanno interessi negli Usa. Già iscritte della nostra regione sono, per esempio, Illycaffè di Trieste e Pmp Group di Coseano. In Friuli-Venezia Giulia AmCham sarà ora rappresentata da Antonio Moniaci, Cfo dell’azienda Cerere di Trieste.

Al convegno di martedì, che inizierà alle 10.30 nel palazzo Ferdinandeo, interverranno Simone Crolla (Consigliere Delegato AmCham Italy), Federica Seganti (Ceo di Friulia), Andrea Tracogna (direttore del Mib), Robert Needham (console generale Usa a Milano), Barbara Zilli (assessore regionale), Antonio Moniaci, Andrea Di Paolo (Bat), Luigino Pozzo (Pmp Group), Edoardo cesari (Ceo di Iotty), Enrico Rovere (direttreo Kroll), il giornalista Mattia Addandri e Mirco Maschio (presidente di Maschio Gaspardo).