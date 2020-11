La casa acquista valore, cambiano i modelli abitativi

Riparte il residenziale. Cambiano i modelli abitativi mutati e la casa acquista nuovo valore, grazie all’elevata capacità delle aziende del Fvg di proporsi in modo innovativo a livello nazionale e internazionale. Sono le buone notizie che il Cluster Arredo riporta sulle aziende del comparto, che ha fatto da traino per la ripresa di volumi. Il contract nazionale ed internazionale (hotel, ristoranti), invece, sta vivendo un periodo di forte difficoltà legata agli effetti della pandemia sugli investimenti nel settore.

“Fondamentale, ora, fare sempre più sistema con la Regione Fvg per concepire e sviluppare nuovi modelli di internazionalizzazione commerciale - osserva il direttore Carlo Piemonte -. Ben venga l’innovazione digitale da affiancare a significative iniziative di presidio dei mercati, non appena questi si riapriranno. Una condizione chiave strategica per la vera ripresa della nostra economia dell’Arredo FVG che presenta 1,6 miliardi di export nel solo 2019. L'attenzione sul tema export è massima, lo attesta il successo dei nostri "International Talk" organizzati queste settimane con Intesa SanPaolo su Shaghai e Mosca, ai quali hanno partecipato oltre 100 aziende”.

“Fin dai primi giorni della pandemia le industrie del Legno Arredo sono state attente nel contenere la trasmissione del virus. Basti ricordare l'iniziativa del Cluster sulla fornitura di mascherine ai propri dipendenti per arrivare ai protocolli, turri rigidamente rispettati - riferisce il presidente del Cluster, Franco di Fonzo -. Certo, con la presenza di negozianti chiusi, la produzione che si orienta verso l’export è quella maggiormente attiva. ma i mercati globali sono ancora troppo volubili, mentre il residenziale si è dimostrato più dinamico, ponendo l'abitazione privata al centro degli acquisti. Quando l’ultimo anello della catena sarà ripartito, tra residenziale e contract, a effetto domino riprenderà anche l’intero settore”. Di Fonzo rileva quanto gli sforzi e l’attenzione del governo regionale, delle imprese e dei cittadini virtuosi abbiano contribuito a contenere i contagi in Fvg. “Abbiamo dimostrato la nostra serietà del rispetto delle regole. Si tratta di un sacrificio da portare avanti adesso per preservare la salute di tutti e l’economia che contribuiremo a far ripartire nel prossimo futuro”.