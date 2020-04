La Cassa Rurale Fvg sostiene la sanità pubblica

In questa fase di grande incertezza sanitaria, sociale ed economica, la Cassa Rurale Fvg si riconferma banca del territorio, garantendo la propria vicinanza alle comunità locali. Unanime la decisione da parte del Consiglio di Amministrazione di stanziare un contributo straordinario a favore dei presidi ospedalieri del territorio di competenza per l’acquisto di attrezzature sanitarie necessarie alla lotta contro il virus. Attraverso un primo intervento la Cassa Rurale Fvg ha donato all’Ospedale di Gorizia quattro elettrocardiografi che, grazie alla tecnologia wireless, saranno particolarmente adatti al mantenimento della distanza tra l’operatore e il paziente.

"Si tratta di dispositivi utili e immediatamente operativi - le parole del Presidente, Tiziano Portelli - per sopperire alle necessità delle strutture ospedaliere in questa fase complessa. Mai come in questo momento il nostro sistema sanitario necessita di aiuti concreti per far fronte ad un’emergenza senza precedenti, che ha raggiunto le dimensioni di una vera e propria pandemia globale. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, a sostegno di chi sta affrontando, con la massima efficienza ma anche con uno sforzo eccezionale, la lotta al coronavirus. Ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari del nostro territorio, che con professionalità e grande senso di responsabilità stanno lavorando duramente e senza sosta per garantire la salute di tutti noi, dobbiamo il nostro ringraziamento più sentito".

La Cassa Rurale Fvg ha inoltre messo in campo una serie di interventi straordinari per sostenere i clienti e soci che abbiano subito ripercussioni alle proprie attività a causa dell’emergenza contingente. La banca ha aderito prontamente alle concrete agevolazioni avviate dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, alle numerose misure previste a livello governativo e agli accordi di categoria, tra cui il DL 23/20 (c.d. “Decreto Liquidità”), il DL 18/20 (c.d. "Cura Italia"), l’Addendum ABI e le linee di credito attivate in collaborazione con i Confidi regionali.

"Non è solo l’emergenza sanitaria a chiamarci in causa - continua Portelli -. In questo difficile contesto abbiamo già attivato tutte le misure e gli strumenti necessari per dare ossigeno alle famiglie e alle imprese in difficoltà. Tra queste, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, attraverso la cosiddetta moratoria, per i lavoratori verso i quali sia stata disposta la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Solo nell’ultimo mese abbiamo dato corso a circa 1.400 richieste, di cui quasi 700 provenienti da PMI. In attesa che diventino operative tutte le nuove disposizioni del Decreto 23/20, la nostra banca ha inoltre avviato l’iter per la concessione dei finanziamenti fino a 25.000 Euro garantiti dal Fondo di Garanzia, per sopperire alle esigenze di liquidità della nostra clientela. L’economia deve ripartire. Questo impegno per noi è prioritario".

Le filiali della Cassa Rurale Fvg sono aperte con orario ridotto ma rimangono a disposizione per la consulenza telefonica.

"Questa rimodulazione degli orari di apertura al pubblico - conclude Portelli - fa parte delle misure precauzionali adottate per tutelare i clienti e i dipendenti, assicurando comunque l’operatività bancaria. Invitiamo la clientela, ove possibile, a prediligere gli strumenti digitali a disposizione, quali internet banking, carte di pagamento e sportelli ATM, e a recarsi in filiale solamente per le operazioni urgenti e inderogabili".