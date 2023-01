La Cciaa cerca due profili giuridico-amministrativi

La Camera di Commercio Pordenone-Udine cerca due nuove professionalità con profilo giuridico-amministrativo: l’ente ha infatti bandito un concorso per esami per due posti di Categoria D, a tempo pieno e indeterminato.

L'avviso è pubblicato all’Albo camerale online e nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso sul sito istituzionale della Camera di Commercio (www.pnud.camcom.it). Le domande dovranno essere presentate in modalità online dalla piattaforma indicata sul sito entro le ore 23:59 del 26 gennaio, pena l’esclusione dalla selezione.

Entrambi i posti, lo si ricorda, sono per “Gestore” giuridico-amministrativo, con posizione economica D1. La figura richiesta, come spiegato nel bando, sarà dunque chiamata a gestire diversi processi: dovrà essere in grado di analizzare i quesiti, le problematiche e tematiche di natura giuridico-amministrativa inerenti le procedure di competenza o trasversali ad altri settori, provenienti dagli organi di vertice o dai vari uffici della struttura camerale. La figura richiesta dovrà pertanto eseguire analisi, studi e ricerche, fornendo anche un supporto consulenziale in materia giuridica attraverso la redazione di pareri interni e relazioni o nell’ambito della propria partecipazione a incontri, convegni o commissioni.