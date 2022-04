La Cciaa mette in guardia dalle mail truffaldine

La Camera di Commercio Pordenone-Udine avvisa che alcuni utenti stanno ricevendo mail potenzialmente riconducibili a personale dell’Ente camerale contenenti allegati o link a non meglio precisate fatture o ordini da pagare o evadere. Si tratta di phishing.

A un’osservazione attenta, infatti, risulta che l’indirizzo mail nel campo del mittente non è quello reale dei dipendenti camerali, ma è evidentemente fittizio.

La Camera invita a non aprire gli allegati e a eliminare queste mail e, per ogni dubbio, di rivolgersi all’ente camerale, che ha i propri contatti reali sul sito. A disposizione c’è sempre anche l’Urp-Ufficio relazioni con il pubblico, contattabile al telefono 0432.273543-210 o a cui è possibile scrivere per ogni dubbio a urp@pnud.camcom.it.