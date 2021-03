La Cciaa presenta Identity Card

Lunedì 8 marzo alle 11.30 nella Sala Consiglio della Camera di Commercio di Pordenone-Udine (sede di Udine), sarà presentato un importante progetto per sostenere il commercio nelle aree più interne della montagna.

Il progetto si chiama Identity Card e il capofila è il Comune di Rigolato, dove partirà l’iniziativa, oltre che a Treppo-Ligosullo. L’iniziativa che consiste in un’azione mirata per permettere alle famiglie di questi territori di avere uno sconto immediato del 15% sull’acquisto dei beni di prima necessità. Potrà rappresentare una sorta di progetto pilota da estendere anche ad altre aree, dove i negozi di prossimità sono più in difficoltà.

Alla conferenza stampa di presentazione del percorso, sostenuto anche dalla Camera di Commercio, oltre che dai Comuni, ospiti del presidente Giovanni Da Pozzo saranno i sindaci dei due Comuni, Fabio D’Andrea per Rigolato e Luigi Cortolezzis per Treppo-Ligosullo, e il presidente della Comunità di montagna della Carnia Francesco Brollo.