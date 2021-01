Venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 18:30, Claudio Zanier dell’ Università di Pisa, terrà un seminario dal titolo "La Cina e la sua economia agli occhi dell'Occidente: il lungo periodo e la posizione di oggi”.

L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom. La conferenza è organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste.





La strepitosa crescita della Repubblica Popolare negli ultimi decenni l'ha portata ad un ruolo di grande rilievo a livello mondiale ponendo in essere mutazioni nei reciproci rapporti tali da alterare integralmente il quadro degli equilibri mondiali. Anche se la velocità delle trasformazioni è stata particolarmente rapida nell'epoca contemporanea è necessario rendersi conto che la nazioni occidentali, Islam incluso, ne avevano una visione di una quasi irraggiungibile forza economica sin dal Medioevo e che il suo drammatico declino che la portò a posizioni semi-coloniali si mise in moto solo dai primi decenni dell'800. Quest'ultimo può essere visto come una dolorosa parentesi dalla quale si è ripresa solo a partire dal 1949 e da cui non smette di affrancarsi.

Per l'iscrizione all'evento scrivera a ingrid.pellis@collegiofonda.it