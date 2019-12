La Cisl di Udine rende omaggio a Mario Toros

E’ stata intitolata a Mario Toros la sede della Cisl di Udine, di via Ciconi: un atto non solo dovuto a poco più di un anno dalla sua scomparsa, ma soprattutto un riconoscimento e un ringraziamento fortemente sentito per quello che è stato un uomo – politico e sindacalista – brillante e di rara sensibilità.

“Abbiamo così voluto ricordare – ha commentato la coordinatrice di Ast, Renata Della Ricca - il sindacalista, tra i fondatori della Cisl di Udine, il politico e il ministro del lavoro ai tempi di Aldo Moro,~apprezzato da tutti per il suo impegno nei confronti del Friuli, in particolare nella fase del post terremoto. Mario Toros aveva una formazione culturale e valoriale tale da saper mettere al centro la persona e la comunità, a partire dall’attenzione agli ultimi e dal riscatto delle minoranze”.

“Era – come ha ricordato anche l’onorevole Giorgio Santuz – il più colto e interessante conoscitore della sua terra”.

Con il suo operato – si legge in una nota della Cisl - Toros ha dimostrato come il sentirsi parte di una comunità umana e culturale significhi impegnarsi in ogni momento e situazione con la coscienza di essere al servizio del bene comune. Solo così si coglie l’insieme e si fa il bene del Paese e del Friuli. Questo modo di fare politica oggi sarebbe più che mai necessario considerati i gravi problemi sociali ed economici che attanagliano il nostro territorio.

“Il lavoro che scarseggia, la profonda crisi del manifatturiero, i giovani costretti ad emigrare e le culle vuote. Ci vorrebbe proprio una classe dirigente capace di visione per dare un futuro degno alla nostra terra: servirebbero persone come Mario Toros”, afferma ancora Della Ricca, ricordando una frase particolarmente significativa del sindacalista: “Non dobbiamo dimenticare il passato ma nello stesso tempo è nostro dovere guardare al futuro, alle nuove generazioni”.

Alla cerimonia, oltre alle autorità locali e al presidente del Consiglio Regionale, Mauro Zanin, ha partecipato anche la segretaria nazionale Annamaria Furlan, che ha sottolineato l’impegno sociale di Toros nel sindacato, nella politica e nelle istituzioni. “Era un uomo – ha detto – che ha sempre saputo da che parte stare, dalla parte, cioè, dei lavoratori e delle lavoratrici. E mai come oggi abbiamo bisogno i ritrovare, anche nel nostro Paese, il senso e il valore del lavoro”.