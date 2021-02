La crisi dei container si abbatte sull’industria Fvg

Il deficit di container sul mercato mondiale, ma in particolare negli Stati Uniti, sta pesando molto gravemente anche sulle esportazioni dell’industria regionale oltremare, con speciale riguardo al settore del mobile-arredo verso il Nord America. Il problema è sorto alla fine del 2020, e si è aggravato in questi primi due mesi del 2021 pare proprio a seguito del Covid-19 che ha diffusamente toccato - almeno così si dichiara - i portuali di tanti scali nel mondo.

"L’effetto - dichiara Denis Durisotto, Presidente del Gruppo Trasporti e Logistica di Confapi Fvg - si è tradotto in un quasi azzeramento nella disponibilità dei container e, per converso, di navi porta container nonché in una esponenziale crescita del prezzo dei noli, saliti ad esempio, sulla tratta Shanghai - Trieste dai 700$ precrisi ai 4.600$ attuali. Altre tratte come quelle dai porti europei allo scalo di New York sono addirittura impraticabili, perché congestionate e vengono dirottate su Norfolk".

"Per una spedizione da Trieste o La Spezia agli Stati Uniti - dichiara, poi, Valter Pevere della Pevere Trasporti e Spedizioni Srl - un booking eseguito oggi permetterà le operazioni di carico appena nella prima settimana di aprile. Purtroppo, al momento non si intravedono rapide soluzioni a livello mondiale".

Per entrambi gli operatori non ci sono precedenti di pari gravità da quando si è adottato questa tipologia di trasporto intermodale.

Ma gli effetti si allungano ora pesantemente sul sistema manifatturiero regionale. Le industrie friulane, specie quelle del mobile arredo, che hanno gli Stati Uniti come uno dei principali mercati di riferimento, stanno bloccando le spedizioni. Alcune si sono viste addirittura costrette ad affittare capannoni per lo stoccaggio della merce pronta che non può essere spedita. A questi costi di immobilizzo, che gravano non poco sui bilanci aziendali si aggiunge il danno della mancata fatturazione e incasso per il blocco delle partite.

Confapi Fvg, al pari di altre Organizzazioni locali e nazionali, è intervenuta verso le Autorità centrali o le compagnie di navigazione, per rappresentare lo stato delle cose e i contraccolpi sul sistema produttivo nazionale, ma per ora i riscontri non danno adito ad un miglioramento a breve della situazione.