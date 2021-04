La cultura imprenditoriale sbarca a scuola

"La cultura imprenditoriale va insegnata e diffusa anche negli istituti superiori della nostra regione, solo così si può sperare nella creazione di nuove imprese e nell’apertura di partite Iva nei prossimi anni" spiega Stefano Cosma, responsabile della comunicazione di Imprenderò by Sissi 2.0.

Da inizio anno alcuni partner del progetto hanno proposto e realizzato seminari e corsi nelle ultime classi delle superiori, avviando piani formativi che saranno completati entro giugno. Civiform, nella provincia di Udine, sta tenendo corsi di cultura imprenditoriale al Liceo Caterina Percoto, all’Isis Manzini, all’Isis Bassa Friulana e al Liceo Marinelli. Inoltre, a breve saranno avviati i piani formativi anche con l’Educandato Uccellis, l’Isis Arturo Malignani, l’Ipsia Ceconi, gli Isis Magrini Marchetti, Antonio Zanon e Bonaldo Stringher.

I temi esposti vanno dagli strumenti e servizi per l'imprenditore allo sviluppo sostenibile, dalla sostenibilità finanziaria e partenrship al revenue management. "Anche la Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, partner di Sissi, ha dato il via a due piani formativi - spiega Bianca Maria Molinari, che coordina questa parte del progetto Imprenderò - che saranno completati tra aprile e maggio, rispettivamente sei seminari presso l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico Kennedy e otto seminari all’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing Naonis Studium, affrontando argomenti che vanno dall’ideazione e creatività al lavoro di gruppo e dalla Community Lab a The Village".

Imprenderò in Fvg by Sissi 2.0 aiuta gratuitamente a realizzare nuove idee imprenditoriali, supportando anche le imprese costituite da meno di 3 anni, con l'accoglienza e i programmi di orientamento e formazione come si può vedere sul sito www.sissi.fvg.it.