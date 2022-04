La serie di webinar dal titolo "La dimensione sociale della povertà energetica", organizzata dal Centro Interdipartimentale per l'Energia, l'Ambiente e i Trasporti Giacomo Ciamician, presenta studi, ricerche e nuove prospettive per comprendere il carattere multidimensionale della povertà energetica, e le possibili soluzioni per contrastarla, attraverso quattro incontri che si svolgeranno dal 27 aprile al 19 maggio.

Il primo webinar si svolgerà mercoledì 27 dalle 17 alle 19 con il titolo "L’approccio comportamentale alla povertà energetica": il tema sarà trattato da Nives Della Valle, Joint Research Centre, Ispra Commissione Europea.

Come possiamo affrontare i fattori comportamentali nella definizione di politiche di contrasto alla povertà energetica? Il contributo presenta in primo luogo il tema della povertà energetica attraverso la lente della energy justice, per poi illustrare le terminologie dell’approccio comportamentale per lo studio della povertà energetica, ed alcuni esempi di misurazioni che interagiscono con il concetto di cittadinanza energetica.

I webinar sono raggiungibili online a questo link. Qui il programma compelto.