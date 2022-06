La Dm Elektron di Buja dichiara fallimento

La Dm Elektron Italia ha dichiarato auto-fallimento. Complice anche l’estrema difficoltà ad avere i componenti dall’Ucraina a causa della guerra, la scorsa settimana Dario Melchior, amministratore delegato dell’azienda di Buja, fornitrice di prodotti elettronici a grandi gruppi, ha portato i libri in Tribunale a Udine.

Solo un mese fa, i giudici avevano dichiarato inammissibili le richieste di concordato richieste sia per la Dm Italia, sia per la controllata Dm Romania. A inizio anno, le due aziende erano state affittate alla Exor Ems, che le aveva mantenute in attività in attesa della definizione del concordato. Si apre dunque un capitolo buio per i 40 dipendenti in Friuli, metà dei quali sono in cassa integrazione.

Curatore fallimentare è stato nominato Sante Casonato, che in passato è già stato commissario della Dm Elektron Italia.

“Ho lasciato le aziende un anno fa - spiega - per il presunto concordato, poi dichiarato inammissibile. Evidentemente non è stato possibile depositare il piano. Ora - continua - resta da capire cosa intende fare la Exor, che ha il pallino in mano. La situazione è complicata dal fatto che la Dm Italia ha il controllo al 100% della Dm Romania. La speranza è di salvare i posti di lavoro”, conclude.