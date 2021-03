La fabbrica si ripensa, verso l’Industria 5.0

Si è parlato di industria nel sesto seminario web “Progettiamo il Futuro” organizzato dalla testata Il Friuli in collaborazione con Associazione dei Consulenti di Management (Arcom) del Fvg, in cui sono intervenuti il vicepresidente Federico Barcherini (nella foto), consulente per lo sviluppo d’impresa e Massimiliano Zamò, imprenditore, presidente di Linea Fabbrica e vicepresidente di Confindustria Udine.

Barcherini ha brevemente introdotto il tema delle quattro rivoluzioni industriali: “Se ne avvicendavano una ogni cento anni, circa – ha detto - dalla terza alla quarta sono passati quarant’anni e dalla quarta a Industria 5.0 ne passeranno solo quindici. La velocità di trasmissione tecnologica e di innovazione è stupefacente e le imprese devono essere ben guidate in questi passaggi”.

Dopo aver delineato le caratteristiche salienti di Industria 4.0 si è soffermato a tratteggiare quelle che, si pensa, potranno essere le principali peculiarità di Industria 5.0, ovvero: il ripensamento completo del concetto di fabbrica, la nuova fabbrica fatta di pezzi sparsi nel territorio e interconnessi in rete, l’integrazione culturale, la cosiddetta “Super Smart Society”, la cooperazione intelligente tra operai e macchine, l’enfasi sull’etica, sulla sostenibilità ambientale, sul design, sul 3D manufacturing, sulla social innovation.

Massimiliano Zamò ha dapprima approfondito alcuni trend industriali in corso (digitalizzazione delle imprese, cambio della natura delle value proposition aziendali, cambio di paradigma dall’efficienza spinta al cliente al centro della catena del valore) per poi approfondire il tema della digital transformation. Per Zamò sarà cruciale in questo percorso la collaborazione fra le Pmi del territorio e i Consulenti di Management in quanto i modelli di business vanno completamente ripensati e l’organizzazione interna delle aziende deve cambiare: da modelli gerarchici ad assetti flessibili, collaborativi, orientati al problem solving.

L’ultimo appuntamento del ciclo “Progettiamo il Futuro”, a partecipazione gratuita, è previsto per martedì 16 marzo alle 18.30. Si parlerà di non profit con l'esperto Federico Coan.